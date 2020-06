Enfrentamientos entre manifestantes y Policía de Londres dejan 15 heridos

Escuchar Nota

More violence against police on Bridge street, next to Big Ben. pic.twitter.com/tazFZTefFn — Vinnie O'Dowd (@VinnieoDowd) June 13, 2020

Bottles, cans and smoke bombs thrown in the last half hour at police and their horses in Parliament Square by football firms/far-right protesters. Anyone who is thought to be media is also being threatened. pic.twitter.com/m0nv91uAsO — Dominic Casciani (@BBCDomC) June 13, 2020

“Cualquiera que perpetre violencia o vandalismo debe esperar la total fuerza de la ley. La violencia contra nuestros policías no será aceptada. El coronavirus sigue siendo una amenaza para todos. Marchaos a casa para frenar la propagación del virus y salvar vidas”, dijo Patel en su cuenta de Twitter.

Throughly unacceptable thuggery.



Any perpetrators of violence or vandalism should expect to face the full force of the law. Violence towards our police officers will not be tolerated.



Coronavirus remains a threat to us all. Go home to stop the spread of this virus & save lives. https://t.co/HsOx9cgrqD — Priti Patel (@pritipatel) June 13, 2020

, donde se congregaron grupos que decían querer proteger estatuas, informaron las fuerzas del orden.Según el Servicio de ambulancias de esta capital,entre los manifestantes y los policías que trataban de evitar incidentes violentos.Scotland Yard informó, por su parte, queActivistas de extrema derecha, según los medios, se congregaron cerca delcon el argumento de, tras los actos vandálicos del pasado fin de semana en esta capital.Los activistas arrojaron botellas y latas contra los agentes al tiempo que alzaban los brazos y gritaban “Inglaterra”.Muchos se concentraron ante el, que había sido totalmente cubierta para evitar que fuera dañada.El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, ha pedido a los manifestantes que se marchen a su casa para evitar que estos incidentes pudieran escalar en otras zonas de la ciudad.Manifestantes antirracistas también se congregaron en el céntrico Hyde Park, pero esta marcha transcurrió pacífica, mientras quepor la muerte de George Floyd en EU.Además de Londres, hubo concentraciones en Belfast -en Irlanda del Norte– y en Brighton -sur de Inglaterra-.La ministra británica de Interior, Priti Patel, calificó este sábado deel ocurrido tras los forcejeos entre los activistas de extrema derecha y la policía de la ciudad.La policía ha impuesto restricciones en Londres a fin de evitar incidentes e impedir que los manifestantes pintasen estatuas.Entre las medidas, los grupos tenían que abandonar este sábado a las 16:00 h (hora local) el lugar donde se manifestaban, especialmente en el área de Whitehall, la zona gubernamental y cerca del Parlamento.El pasado fin de semana,Algunos miembros del grupo de extrema derechaacudieron este día a la plaza del Parlamento para, según afirmó a los medios su líder, Paul Golding, cuidar de los monumentos.Las fuerzas del orden han pedido a los manifestantes que no se sumen a las protestas ante el riesgo de propagar el coronavirus, ya que resulta muy difícil mantener la distancia social.