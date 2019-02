Enfrentamientos por ayuda a Venezuela dejan cuatro muertos

La organización social Foro Penal Venezolano informó este lunes que los disturbios en las fronteras con Brasil y Colombia, por donde se intentó pasar ayuda humanitaria a Venezuela, dejaron este fin de semana por lo menos cuatro muertos, 10 desaparecidos en el estado Bolívar (sur) y 58 heridos de bala en la frontera sur de Venezuela, mientras que Migración Colombia confirmó que más de 160 miembros de las Fuerza Armada Nacional (FAN) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se han puesto a la orden de Juan Guaidó y han cruzado la frontera a ese país.Desde el viernes 22 de febrero se han producido disturbios y represión en las zonas fronterizas de Venezuela con Brasil y Colombia. Mientras el “presidente encargado”, Juan Guaidó, intentó el ingreso de la ayuda humanitaria a territorio venezolano, Nicolás Maduro quien controla la fuerza pública de ese país, ordenó impedir el ingreso de los insumos.“Al menos cuatro personas asesinadas ya confirmadas, eso no quiere decir que no pueda haber más”, aclaró Alfredo Romero, director del Foro Penal en rueda de prensa este lunes en Caracas. La organización tiene más de cinco mil miembros en todos los estados de Venezuela para atender a víctimas de la represión y detenciones arbitrarias, las cifras ofrecidas son las que han podido confirmar.Agregó que los cuatro asesinatos se produjeron en el municipio Gran Sabana, en el estado Bolívar, al sur de Venezuela. Entre estos fallecidos se incluye una mujer de la etnia pemón. “Es muy grave la agresión contra el pueblo indígena. En este sentido estamos evaluando la aplicación de tratados internacionales al respecto”, dijo Romero y añadió que, de los heridos de bala, 15 son indígenas, asimismo 10 detenidos de la etnia pemón, nueve de los cuales están desaparecidos.De los heridos hay dos indígenas en estado crítico. “Clever Pérez y Rolando García están en cuidados intensivos, muy graves, por las heridas de bala que sufrieron el 22 de febrero. García es el esposo de Zoraida Rodríguez la mujer indígena que fue asesinada ese día”, informó Romero.“Tenemos un total de 26 heridos de bala registrados el día 23 de febrero en Santa Elena de Uairén (frontera con Brasil) estamos hablando de heridos de bala, no incluimos en este número heridos por perdigones, por armas blancas ni por objetos contundentes que son muchos más. Solo el 22 de febrero hubo 17 heridos de bala en esta zona y en San Antonio del Táchira (frontera con Colombia) tenemos registrados 15 heridos de bala”, explicó Romero quien dio un total de 58 heridos por arma de fuego en la jornada del fin de semana.“Nos ha llamado mucho la atención la cantidad importante del número de heridos de bala. Hubo personas que incluso fueron heridos de cuatro y cinco impactos de bala y que no han fallecido gracias a Dios, dijo Romero.“Nos reportan que la población de Cumaracapay (frontera con Brasil) ha abandonado el poblado, la mayoría de los indígenas que viven allí, están escondidos en la selva, porque han sido sujetos a una persecución gravísima especialmente contra sus líderes”, informó Gonzalo Himiob, también director del Foro Penal.“El motivo de esto es que ellos (los indígenas) se opusieron a que pasara por su territorio un convoy conjunto de la Guardia Nacional y el Ejército venezolano para en su momento impedir por órdenes del gobierno el ingreso de la ayuda humanitaria por la frontera sur del país”, agregó Himiob.Denunció que se ha registrado persecución contra disidentes en la zona sur de Venezuela, aclaró que no son allanamientos sino “irrupciones violentas” en las viviendas indígenas. “También se produjeron irrupciones violentas en viviendas de personas que supuestamente habían participado en protestas en Santa Elena de Uairén”.Este lunes continuó en la frontera con Colombia la represión de la fuerza pública que controla Maduro. Pasadas las 5:00 de la tarde, hora local, reportes en el lugar indicaban ataque con disparos por armas de fuego