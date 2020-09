Enfrentan migrantes inseguridad y hambre en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila | Fernando Gutiérrez-. El santuario para la migración en que Saltillo se convirtió a base de políticas públicas y sobre todo del refugio que significa la Casa del Migrante para esta población, fue desvanecido por la pandemia del nuevo coronavirus.













Frío, hambre y peligro es la situación por la que están pasando cientos de migrantes en la ciudad, después de que la Casa del Migrante cerrara sus puertas de ingreso, con la intención de prevenir la llegada del Covid-19 a sus instalaciones.



Las caravanas de migrantes no dejan de arribar a Saltillo, ciudad que siempre ha destacado por el recibimiento que tienen las personas de otros países cuando visitan la ciudad, en especial el trato y apoyo que la Casa del Migrante brinda a los más necesitados. Pero en esta ocasión, esos servicios quedaron a deber, migrantes que tocaron la puerta de esta institución no recibieron el refugio que estaban buscando.



“Llegamos a Saltillo hace una hora, nos dijeron que viniéramos aquí, pero nos dijeron que no nos podían recibir por el Covid-19, anoche la pasamos en la calle fría y esperábamos que aquí nos pudieran ayudar”, expresó un migrante de una caravana integrada por 10 personas de diferentes nacionalidades.



El viaje de los migrantes comienza en tren desde Centroamérica; panameños, hondureños y guatemaltecos son las nacionalidades que predominan, y su viaje no tiene un destino en específico, pero en la mayoría de los casos pretenden llegar a los Estados Unidos.



Las noches frías los cobijan y el trabajar no es una opción para ellos, por eso el viajar y pedir monedas a los conductores en cruceros, es su fuente de ingreso más viable.