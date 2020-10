Enfrentan productores de pavos panorama navideño incierto

Escuchar Nota

En esta primavera, los productores de esta ave de todo el país tendrán que preguntarse:La distancia social y los desafíos para viajar significa que habrá más reuniones pequeñas en este mes de noviembre, por lo tanto habrá pavos de menor tamaño sobre la mesa que se cocinarán en casa, menos reservaciones en los restaurantes y un creciente número de hogares en donde simplemente no habrá pavo.El cambio en la demanda de la proteína animal más comercial de la temporadaLos operadores de las plantas procesadoras, que están argumentando que hay una oportunidad más pequeña para la faena y una mayor mano de obra en los rastros, están tratando de reducir la vulnerabilidad de sus empleados ante el brote de Covd-19 que ha arrasado las plantas procesadoras de aves de corral y de carne de res., la venta del pavo por libra, partes de pavo o hasta productos en la planta para adaptarse a los cambios en la demanda.En New Carlisle, Ohio, que se encuentra aproximadamente a una hora al norte de Cincinnati, Drew Bowman produce anualmente 70 mil pavos de campo en 145 acres en su empresa Bowman and Landes Turkeys. En un año normal,dijo Bowman. “Pero al igual que cualquier otra persona, éste ha sido un año con muchas emociones, con mucha incertidumbre y como dueño de un pequeño negocio no duermo por la noche preocupado por las consecuencias que pueda tener todo esto. Hay muchas cosas que desconocemos hasta ahora”.Además de la temporada del Día de Acción de Gracias, las ventas de pechuga de pavo de Bowman se han evaporado, ya que ha disminuido la demanda de los colegios y otros clientes que venden comida al mayoreo.“Todo el modelo de nuestro negocio está construido alrededor de los pavos frescos. No estamos en el negocio de los pavos congelados”, dijo Bowman.un rango de tamaños.Para los días festivos, Bowman usualmente cría 80 por ciento de hembras y 20 por ciento de machos, que crecen mucho más grandes –una hembra de tamaño mediano pesa 16 libras y los machos más de 20 libras–.dijo. “Y si estamos criando machos y los sacrificamos antes de tiempo, van a tener muchos huesos y no tendrán una apariencia apetecible. No tienen mucha carne en los huesos cuando son más pequeños”.Los costos de Bowman son fijos:Los productores no pueden producir aves de menor edad para hacerlos más pequeños y el congelarlos no es práctico ni posible financieramente para Bowman.y él tiene una línea especial de Proyecto Verificado No-GMO, que es un rango libre para los pavos que se venden al detalle en aproximadamente 4.19 dólares la libra.. Los pavos congelados, por el contrario, pueden valer 1 dólar la libra o menos, y en algunas ocasiones serían gratuitos, ya que los supermercados los consideran como una pérdida y los usan frecuentemente para atraer a las personas a sus tiendas para que compren el resto de los ingredientes para el día festivo.Bowman tiene sus propias instalaciones de rastro aprobado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.manualmente. Dijo que en este año, colocó divisiones entre las estaciones de trabajo, comprando equipo de protección personal para los trabajadores y adoptando los protocolos de distancia social.Cliff Pollard, fundador de Cream Co. Meats, una procesadora certificada como USDA que tiene su sede en Oakland, California dijo que en este momento el riesgo más grande para los productores de pavos es sacrificarlos. Las procesadoras de carne han atestiguado brotes masivos de Covid-19 en los últimos meses, provocando cierres, disminuyendo la velocidad de las líneas de producción y hasta la destrucción de animales vivos que no tienen en donde ser procesados.Esto no será diferente para la faena anual de pavos para los días festivos. “mucho de eso tiene que ver con el tiempo del Día de Acción de Gracias”, dijo. Su empresa ha estado discutiendo las próximas medidas a seguir con los granjeros que crían pavos de manera natural para determinar qué van a hacer a pesar de haber empezado a criar sus aves hace meses.Estados Unidos es el productor más grande de pavos en todo el mundo y es el exportador más importante, ya que el 10 por ciento de la producción se envía al extranjero, de acuerdo al Departamento de Agricultura de Estados Unidos.El consumo de pavo se ha duplicado desde 1970, ya que los estadounidenses comen 8 libras per cápita. En el 2019, el consumo doméstico de pavo llegó a 5.3 billones de libras, 16 libras por persona, de acuerdo al Departamento de Agricultura de Estados Unidos.Sin embargo, en este año Butterball, uno de los productores de pavo más grande del país,Los datos específicos de lo que podría ser la cena ha cambiado también. Butterball comentó que su investigación sugiere que los consumidores están buscando la manera de hacer un Día de Acción de Gracias más fácil o sencillo y están abiertos a guarniciones ya preparadas y a reducir el número de visitas a la tienda.La Línea Butterball para Comentar sobre el Pavo, queLa cadena de supermercados Kroger, también se está anticipando a un incremento de cocineros primerizos para estos días festivos, y proyecta un incremento en la demanda de otras proteínas más conocidas como el jamón, carne de res, cerdo rostizado y mariscos, que reducirán el dominio del pavo, según comentó Kristal Howard, directora de Comunicaciones Corporativas.