Enfrentan Pumas misión imposible en Guard1anes

Saltillo, Coah-. Lo que los Pumas intentarán hacer el domingo, en la vuelta de las semifinales del Guardianes 2020, es casi imposible.



No solamente por la ventaja que tiene el Cruz Azul en el marcador global (4-0), además, La Máquina tiene tres años sin recibir cuatro goles y, bajo la dirección técnica de Robert Dante Siboldi, nunca ha permitido esa cantidad de anotaciones en contra.







La última ocasión en la que los de la Noria se “comieron” tantos fue ante el Pachuca, en septiembre de 2017. Desde entonces, Cruz Azul cuenta, entre Liga y Liguilla, con 114 citas y en ninguna perdió por ese margen de goles; apenas perdió en 31.



“La ilusión siempre la tenemos. No le pudo decir a la gente que no se ilusione, pero seguimos sin ganar nada. Fue un partido muy bueno el que dieron los muchachos, con un buen desempeño y un resultado que hay que redondear el partido que viene, en Ciudad Universitaria para seguir ilusionándonos”, comentó Robert Dante Siboldi, entrenador celeste.