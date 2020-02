‘Enjambre sísmico’ en Michoacán es provocado por desplazamiento de magma

Escuchar Nota

Con corte a las 05:00 horas de hoy 24 de febrero, hemos reportado 3286 eventos de la secuencia sísmica registrada desde el 5 de enero en Michoacán. La cantidad de sismos por día de este enjambre sigue disminuyendo.



Más información en: https://t.co/pJZACOHcpR pic.twitter.com/c82o08JxJW — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 24, 2020

ADN 40

Del 5 de enero al 25 de febrero del 2020 se han registrado, que se han denominado comoy que tienen como origen el, explicaron Vulcanólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Señalaron que, por lo que se trata de un fenómeno similar, pero en menor escala del que dio origen al volcán Paricutín.Agregaron que el desplazamiento del magma es de forma horizontal y no vertical y que no se tiene evidencia de que este subiendo, por lo que estiman que se encuentra a unosLaseñaló que los movimientos telúricos que se han registrado han tenido, por lo que no son perceptibles para los ciudadanos de Michoacán.