Enloquecen por cerveza; desafían saltillenses al Covid

Saltillo, Coah.- Este lunes la venta de cerveza enloqueció a los saltillenses, quienes con la esperanza de comprar la bebida embriagante hicieron filas desde las 10:30 de la mañana.



Por este motivo, diversos puntos de la Zona Centro de saltillo se vieron trastocados por las largas filas que ciudadanos hicieron para comprar cerveza.



Fue en el expendio ubicado en Presidente Cárdenas y La Llave que cientos se aglomeraron pasadas las 11:00 horas para alcanzar cartones de cerveza que compraron a precio normal.



De acuerdo con expendedor de dicho establecimiento, las botellas de la bebida no fueron surtidas por empresas cerveceras sino que ya contaban con el inventario desde el 2 de abril.



Por este motivo las filas que duraron más de cuatro horas le daban la vuelta a una de las manzanas más emblemáticas del primer cuadro de Saltillo.



Sin embargo, no todo fue fortuna para los consumidores, pues en otro punto ubicado en la esquina de las calles Múzquiz y Lafragua se corrió el rumor de que un cargamento de cerveza llegaría, por lo que desde las 10:30 hasta las 18:00 horas los consumidores se dispusieron a hacer fila.







Desafiando al Covid-19, sin guardar la sana distancia y algunos sin portar el cubrebocas obligatorio, decidieron quedarse ahí enfilando los cartones vacíos que cambiarían.



De acuerdo a la dependienta del establecimiento desde las 10 de la mañana se dio la instrucción de abrir, pues de acuerdo a la matriz, a partir de ayer, de manera diaria, se surtirían 50 cartones de cerveza, sin embargo, pasadas las 18:00 horas el cargamento no llego.



A decir del puntero de la fila, quien ya tenía más de siete horas en la banqueta, las personas fueron llegando y dejando sus cartones identificados para poder resguardarse del sol sin que les ganaran el lugar.



Sin embargo, al pasar las 18:00 horas, reconoció que probablemente los vendedores los habían dejado formados y alborotados.



“Yo tengo aquí desde las 10:30 y ya pasan de las 6. Yo creo que no llegaron y la verdad es que yo tengo más de un mes sin comprar cerveza, porque todo está cerrado y no hay dónde”, indicó el comprador.