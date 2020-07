Ennio Morricone: He muerto. Lo anuncio así a todos mis amigos

Escuchar Nota

El maestro Ennio Morricone escribió su propia necrológica. Un texto conmovedor y lleno de ternura, con una declaración de amor a su mujer, María. “Yo, Ennio Morricone, estoy muerto”, este es el comienzo del escrito, que fue encontrado por los familiares.que, por complicaciones posteriores, le causó la muerte. Este es el texto completo:"Yo, Ennio Morricone , estoy muerto. Lo anuncio a todos los amigos que siempre han estado cerca de mí y también a aquellos que están un poco lejos, a los que saludo con gran afecto. Es imposible nombrarlos a todos.Pero un recuerdo especial es para, amigos fraternales muy presentes en los últimos años de nuestra vida. Solo hay una razón que me impulsa a saludar así a todos y a celebrar un funeral de forma privada: no quiero molestar. Saludo con mucho afecto apor haber compartido conmigo y mi familia gran parte de mi vida.Quiero recordar con amor a mis hermanas Adriana, María, Franca y a sus seres queridos y hacerles saber cuánto los he amado. Un saludo pleno, intenso y profundo a mis hijos Marco, Alessandra,mi nuera Mónica y a mis nietos. Espero que comprendan cuánto los he amado. Por último, María pero no última. A ella le renuevo el extraordinario amor que nos mantuvo unidos y que lamento abandonar A ella la despedida más dolorosa”.Esta necrológica fue leída por el amigo de familia y abogado del compositor,, delante de las cámaras de televisión y periodistas. Mañana será publicada en todos los diarios.profesor titular en, en cuya clínica ha fallecido esta madrugada el gran compositor, explicó sus últimos momento: "Estuvo siempre lúcid o, hasta el final. Hablé con él ayer por la mañana. Esperaba su muerte y planeó su funeral en detalle, no quería publicidad".