Enorme gesto de Messi a damnificados en Colombia

El 20 de noviembre del 2010, el Barcelona le ganó 8-0 al Almería como visitante por la jornada 12 del campeonato español. En el equipo local jugó el volante colombiano Fabián Vargas, quien nueve años después recuerda el ‘baile’ de Lionel a su club...”Tuve la oportunidad de enfrentar a Messi no solo esa vez, sino también en varias oportunidades. Es un jugador totalmente diferente al resto. Es único y muy difícil de marcar.La agilidad con la que él va con el balón pegado a sus pies es increíble, y además tiene una potencia impresionante cuando se frena y vuelve a arrancar en la misma velocidad en la que venía. Eso es algo que te deja desarmado. También es muy complicado quitarle la pelota porque aunque es un futbolista que se ve pequeño, aguanta muy bien el balón. Es un jugador tocado por una varita, es de esos que nacen cada tanto para marcar una época en el fútbol.En lo que fue mi experiencia, muchos técnicos optaban por hacerle un marcaje por medio del doblaje en lugar de hacerlo individual, en gran parte por lo que ya dije anteriormente sobre su velocidad.En el partido del 8-0 me pasó algo muy curioso con él, que tiene que ver más con lo extrafutbolístico. Antes del juego unos amigos me habían llamado a pedirme mi camiseta para subastarla en beneficio de los damnificados que había en Colombia a causa de las inundaciones que ocurrieron ese año. Entonces, yo, aprovechando que jugábamos contra el Barsa, fui a buscar a ‘Lío’ antes del juego para contarle la situación y preguntarle si me podía regalar su camisa más las de Iniesta y Xavi. Me dijo que no había ningún problema.Ya en los 90 minutos nos metieron esa goleada y yo salí de la cancha tan enojado y triste que me olvidé del tema. Pero minutos después, el utilero del Almería fue pálido a decirme que Messi estaba en la puerta del camerino buscándome. Yo salí y efectivamente ahí estaba él con una bolsita. Recuerdo que me dijo: “Mirá, estas son las camisetas que te pude recolectar”. Yo le di las gracias y lo abracé. Cuando regresé y abrí la bolsa, estaban las camisetas de él más las de Xavi, Iniesta, Dani Alves, Piqué y Puyol. Nunca se me olvidará ese gesto. Por eso siempre le deseo que siga rompiendo récords”.