Enorme rata pasea por plaza de armas de SLP

Escuchar Nota

San Luis Potosí.- Enorme rata se convirtió en el espectáculo de la mañana en las proximidades de la Plaza de Armas, junto al jardín donde frecuentemente aparecen roedores en busca de residuos de comida que dejan visitantes que se reúnen y conviven en el lugar.



Algunos la alimentaron y otros se llevaron un susto, pero centenares de potosinos se dieron cuenta de su existencia, de que aparentaba estar enferma y que rondaba en las proximidades de una tienda de telas, un edificio de renta de oficinas y el Palacio de Gobierno.



El roedor apareció en el transcurso de la mañana en las proximidades del muro de contención de la zona de aparadores de conocida tienda de telas, y de inmediato llamó la atención de quienes acuden a pasear.



Algunos visitantes de la plaza se acercaron a curiosear a los alrededores del sitio donde se encontraba el animal, y otros le lanzaron algunos alimentos tales como botanas, pero también hubo para quienes no fue una experiencia agradable.



Fue frecuente que aparecieran grupos de jovencitas caminando que platicaban y se encontraron con la sorpresa del animal.



El grito de algunas de ellas llamó la atención de un policía estatal, de los asignados al cuidado del acceso a la Plaza de Armas desde la calle Madero, y se acercó para tratar de ver qué acontecía.



Se percató de la presencia del animal y únicamente lo señalaba para que la gente tuviera cuidado y no fuera mordida.



Algunos pasaron indiferentes y otros se dedicaron a observar sus movimientos, mientras rondaba en las proximidades de la tienda de telas o bajaba de la banqueta. Otros reían mientras observaban cómo personas que pasaban cerca brincaban del susto. Sin embargo todos se percataron de que probablemente se trataba de un animal enfermo, puesto que no se escurría del lugar y parecía muy débil.