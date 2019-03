Enrique Guzmán; arrepentido por roces con la Pinal

Desde la semana pasada, la salud de Silvia Pinal ha tenido a su familia, a la prensa y a sus fans muy al pendiente de su evolución. Entre los interesados en conocer cómo va la primera actriz está, es su exesposo y padre de sus dos hijos menores, Enrique Guzmán, quien dejando atrás las diferencias que protagonizaron en el pasado, acudió al hospital a visitarla, reunión de la que todo el mundo habla, incluso ellos.Después de que el cantante acudiera a visitar a Silvia, ambos hablaron de lo cordial que fue este reencuentro, del que fue testigo su hijo Luis Enrique Guzmán, quien recientemente habló de la nueva relación que ha comenzado entre sus padres. Durante una entrevista para Ventaneando, el menor de los Guzmán aseguró que su papá ha tomado una actitud muy cariñosa con su mamá, incluso comentó que está arrepentido de los roces que existieron en el pasado.Ya con su mamá en casa (fue dada de alta oficialmente este miércoles 20 de marzo), Luis Enrique dio detalles de cómo su papá sigue muy cerca de doña Silvia: “Él ahora está muy cariñoso y yo creo que está muy arrepentido de lo que pasó hace mucho tiempo”, explicó.El único hijo varón de Silvia Pinal aseguró que, en el pasado, Enrique Guzmán ya había hablado con ellos (sus hijos) de los acontecimientos que marcaron el fin de su matrimonio con la diva del cine: “Siempre nos lo dijo con el corazón en la mano: ‘Perdónenme, perdónenme, la verdad es que es que sí, estaba yo joven muy hormonal (digamos así) y cometí un chorro de babosadas, incluyendo violentarme con tu mamá’”, explicó.Por su parte, luego de ser dada de alta oficialmente (ayer regresó al hospital a una cita médica) doña Silvia Pinal habló con la prensa para agradecer a todos por sus oraciones y por estar al pendiente de su salud: “Estoy bien, me dieron de alta ya, o sea que ya mañana a chambear (…) Muy agradecida con todos por la preocupación, pero estoy bien gracias a Dios y, pues ya, normal”, comentó asegurando el médico le dijo que estaba “a todo dar”.Hace unos días, Silvia -quien en su serie Silvia Frente, a ti contó la tensa relación que vivió al lado de Enrique Guzmán en los últimos años de su matrimonio- habló del reencuentro con el padre de sus hijos: “Primero me dio risa, dije: ‘bueno’, pero luego me gustó. Me dio mucho gusto verlo, me dio mucho gusto cómo se portó conmigo, todo funcionó muy bien…”, contó la actriz en entrevista telefónica para Imagen Televisión.