Enrique Guzmán se dice alarmado por cirugías de Alejandra Guzmán

"Me preocupa, me alarma que se tomen estas cosas tan a la ligera pero pues también es algo que así es actualmente", dijo.

Alarmado @enriqueguzman por las cirugías estéticas de su hija Alejandra #LoVisteEnVentaneando

“Mi pleito con el bisturí ha sido siempre, lo considero innecesario, cada que he visto uno es porque necesito hacerlo y por cuestiones físicas".



“La parte Pinal de Alejandra es amor por el bisturí. No hay forma de decirle que no lo necesita, se lo he dicho en el modo que tú me pidas, ya le dije y no [me hace caso], le encanta la fiesta, ¿qué puedo hacer?, es la parte Pinal de mi hija y yo no puedo hacer nada”, dijo el artista hace unos días en entrevista para Imagen Televisión.



En las últimas semanas, por lo que ahora el cantante Enriqueen los últimos años, informóEl artista señaló en entrevista, que, además de que considera sumamente innecesario a no ser que sea algo referente a la salud.El padre de la Guzmán, pero también acepta que así es como la sociedad se ha acostumbrado.Luego de que Alejandra Guzmán se convirtiera en el blanco de críticas por sus últimos retoques estéticos en la cara, su papá, el cantante Enrique Guzmán,y señaló a Silvia Pinal como responsable de ellos.El intérprete de “Payasito” reveló que, aunque intento convencer a Alejandra de no realizarse más cirugías, no logró detenerla y responsabilizó a la primera actriz Silvia Pinal de heredarle ese gusto.