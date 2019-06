Enrique Iglesias reconocería a Javier Sánchez como su hermano

Enrique Iglesias se mostró muy accesible con la prensa mexicana y habló sobre la controversia que actualmente vive su padre, Julio Iglesias, luego de que Javier Sánchez, un hombre de 42 años, le reclama al intérprete de “Me olvidé de vivir” que lo reconozca como su hijo.A pesar de que Enrique aseguró no estar muy informado del caso, no dudó en expresar: “Por supuesto que lo aceptaría, si mi padre lo acepta y dice que es su hijo por supuesto que lo aceptaría”.Al ser interrogado sobre lo que ha podido platicar con Julio de este caso, el artista español subrayó: “no estoy en contacto con él, yo estoy viajando constantemente y no solemos hablar mucho de estas cosas”.Por otra parte, Enrique Iglesias aprovechó la oportunidad para manifestar su agradecimiento con sus seguidores mexicanos y cuando le preguntaron sobre una posible boda con Anna Kurnikova, replicó: “yo ya llevo 20 años casado con ella”.