Enrique y Meghan rompen con la monarquía con lucrativo futuro a la vista

"Enrique, Meghan y (su hijo) Archie siempre serán miembros muy queridos de mi familia", afirmó la soberana de 93 años, que aseguró conocer "los retos que han experimentado como resultado del intenso escrutinio" al que han sido sometidos en los últimos dos años.

El príncipepara cumplir su deseo de ser "económicamente independientes", peroAunquela reina Isabel II, que hoy acudió muy sonriente a la iglesia en su finca de Sandringham (este inglés), dijo anoche que se ha hallado una solución "constructiva" que respalda los anhelos de su nieto, sexto en la línea de sucesión al trono.En un gesto hacia su nuera, en su comunicado se declaró "particularmente orgullosa de lo rápido que Meghan se ha convertido en una más de la familia" y apuntó que todos los familiares esperan que el consenso forjado "les permita construir una nueva vida feliz y tranquila", seguramente en Canadá.Como parte del pacto de lo que la prensa llama el "Megxit" o salida de los duques de Sussex de la Firma (como se conoce a la Casa Real británica), la pareja renunciará a recibir fondos públicos -no así a la paga procedente a nivel privado del príncipe Carlos- y al título de Sus Majestades (aunque conservan los de duques), puesto que ya no serán miembros de la realeza en activo.Según el Palacio de Buckingham, "se apartarán de los compromisos reales, lo que incluye actos militares", por lo que Enrique será despojado de sus cargos en el Ejército.Con el beneplácito de la Reina,y, aunque no pueden representar formalmente a la soberana, la pareja "ha dejado claro" que todo lo que hagan respetará sus valores.El príncipe, de 35 años, y la exactriz estadounidense, de 38,(afueras de Londres), que seguirá siendo su hogar cuando estén en el Reino Unido aunque, de acuerdo con la prensa, pagarán alquiler.El comunicado real no aclaró quién asumirá el coste de la seguridad de la pareja, que planea vivir entre el Reino Unido y Canadá, donde ella ya residió y actualmente se encuentra con su bebé, pero se entiende que los Gobiernos británico y canadiense están en conversaciones al respecto.Otro interrogante que se plantea es qué estatus fiscal y migratorio tendrán y si ella finalmente adquirirá la nacionalidad británica, lo que requeriría que viviera un mínimo de días al año en territorio británico.para ver si todas las partes continúan conformes, señala hoy la BBC.Los duques, que, patentaron el año pasado la marca Sussexroyal, pero se desconoce si podrán usarla ahora que ya no son "royal".