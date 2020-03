Enseña a tu hija a ser una mujer fuerte y segura

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Como mujeres todas hemos experimentado abusos: en el transporte público, en la calle, en la escuela o lugar de trabajo. Incluso en casa, con tu propia familia.



El abuso puede ser físico y psicológico. Abuso es una mirada obscena, una palabra discriminatoria, un desdén o gesto de indiferencia.



A unos días de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer, una lucha que tiene por objetivo hacernos visibles y ponerle freno a todo tipo de abuso.



LA LUCHA EMPIEZA DESDE CASA, CON TU HIJA





Llegará el momento en que este día sea innecesario porque hombres y mujeres seremos reconocidos con equidad, pero respetando nuestras diferencias. Aún falta mucho, hoy millones de niñas y mujeres siguien viviendo en condiciones vulnerables.



¿QUÉ HACER?



La solución está en nuestras manos: empoderando a nuestras hijas, enseñándoles que son valiosas y pueden lograr todos sus sueños.



Ale Velasco, autora del libro "Varones y Princesas", explicó que debemos eliminar de nuestro hogar el concepto de obediencia y sustituirlo por el entendimiento.



“Los niños no deben obedecer. Porque si les enseñas a obedecer estarás dejándolos sin armas contra el profesor que les ordena ir a lo oscurito. Cuando crezcan, no sabrán qué hacer ante parejas abusivas que quieran minimizarlos o del jefe abusivo que los explota”, dijo la experta.



SÍ A LAS REGLAS, PERO POR CONVICCIÓN



El proceso no es fácil, estamos acostumbradas a una educación en donde los niños son “pequeños esclavos”. No estoy diciendo que no haya reglas en casa. Pero enséñale a tu hija a llegar a acuerdos, hazle entender que debe seguir los lineamientos, no por obligación, sino porque forma parte de un equipo que la necesita.



ELLA ES DUEÑA DE SU CUERPO Y SUS DECISIONES



Tu hija debe tener claro que ella decide sobre su cuerpo y posee el control de sus decisiones. Es fun-da-men-tal que aprenda que todo lo que haga tiene consecuencias, positivas y negativas, así que debe considerarlas antes de tomar una elección y hacerse responsable de sus actos.



Te entiendo, es difícil, pero de nosotras depende hacer de ellas mujeres fuertes, capaces de enfrentar cualquier obstáculo.



También en nosotras recae la crianza de los niños, así que, por lo que más quieras, erradica de una vez por todas el machismo. Deja fuera de tu vida frases como: “eso no es de niñas”, “aguántese como los hombres”, “los niños no juegan con muñecas”, “las niñas no van al futbol”…



Permite que tus hijos crezcan libres y sin prejuicios, sólo así llegará el día en que no será necesario más un Día Internacional de la Mujer. Mientras tanto, seguimos en pie de lucha, por la emancipación femenina y masculina, porque merecemos vivir sin abuso independientemente de nuestro género.