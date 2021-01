Enseña Gambito de Dama a conectarse con los otros

Escuchar Nota

CDMX-. Aunque el ajedrez se centra en crear estrategias para vencer al enemigo, si algo aprendió el actor Thomas Brodie-Sangster en su paso por la serie Gambito de Dama fue todo lo contrario.



La trama, sobre una talentosa jugadora (Anya Taylor-Joy), logró hacer que el actor de 30 años, quien interpreta a Benny Watts, se replanteara que la victoria muchas veces se logra al apoyar a otros.









“Es una serie de empoderamiento. Es acerca de ser capaz de apreciar el talento donde lo esté, sin importar de dónde venga o cómo se vea, de qué color sea o de qué país. Es acerca de atestiguarlo, admirarlo y escoger ser parte de eso, en lugar de estar compitiendo.



“Estos chicos (en la serie), son jugadores de ajedrez y todo lo que quieren hacer es ganarle al siguiente contrincante, pero hay un momento en el que se dan cuenta de que esta chica tiene el potencial para ser mucho más exitosa y mejor de lo que serán ellos. Entonces deciden unirse y ayudarla en su viaje para alcanzar todo el potencial y la grandeza que tiene”, destacó el actor en entrevista.



Para el británico, el éxito de la serie radica en que cualquiera puede identificarse con las problemáticas que se abordan.



“Esta es una historia donde el único villano son los demonios que existen en nuestra propia mente y sobre cómo combatirlos, porque son los que te impiden desarrollar todo tu potencial y de eso se trata el show.



“Es una muestra de que la audiencia es capaz de amar, entender y disfrutar algo que no es tan elaborado, pero que toca todo lo que realmente importa: rodearte de amigos y aliados para poder mejorar tu vida y la de ellos”, expresó el artista.



Tras la profunda conexión que el público ha desarrollado con la trama, muchos fans esperan ansiosos el anuncio de una segunda temporada, aunque la petición no convence del todo al actor.



“Creo que esta es una pieza que funciona muy bien como una sola. Podría seguir, pero sólo si se hace de la manera correcta, entonces sí me gustaría sumarme. Pasé un gran tiempo haciéndola, amé trabajar con este equipo y ser el personaje, pero creo que ha dicho lo que tenía que decir”, opinó.