Enseñanzas de ‘El Príncipe’ de Maquiavelo que mueven al mercado

Ciudad de México.- ‘El Príncipe’, de Nicolás Maquiavelo, es el ejemplo perfecto que las ideas pueden vivir siglos. Buena parte de los consejos que el autor plasmó en 1513 mantienen su esencia y vigencia desde la política hasta en las inversiones.



Anticiparse a los problemas



Maquiavelo dice: “(…) lo que todo príncipe sabio debe hacer: no preocuparse solo de los desórdenes del presente, sino también de los futuros, y evitarlos por todos los medios”.



"Si bien las noticias actuales afectan el valor de las acciones y generan la volatilidad actual, los movimientos de largo plazo y el valor futuro de una empresa es lo que determina cuánto vale una acción. Es importante estar al pendiente de los factores del día de hoy, pero hay que intentar ver lo mejor que se pueda el futuro para poder entrar o salir de los mercados, ya sea para obtener una ganancia o adelantarse a los problemas y evitar caídas."



Juan Rich, director de Análisis y Estrategia de Bx+



El precio de no aceptar fracasos y obstinarse



Maquiavelo dice: “El deseo de conquista es sin duda algo totalmente natural y ordinario, y si una persona es capaz de llevar a cabo una conquista siempre será elogiado por ello, o, por lo menos, no será criticado. Pero si no es capaz y, no obstante, se obstina en conseguirlo a cualquier precio, entonces es cuando se cae en el error y se reciben las críticas”.



"El problema que en ambos casos se enfrenta es la pérdida de tiempo y dinero. En empresas, una mala estrategia o un intento de adquisición fallido puede ocasionar un desgaste en los resultados de las empresas, ya sea por una erosión en los márgenes o por un mayor nivel de endeudamiento. Por su parte, en operadores, la falta de un stop loss y la esperanza de un rebote, podría costar mayores pérdidas y mayor tiempo de recuperación del valor de la inversión."



Fernando Bolaños, director de valuación de portafolios de Responsible Research



Imitar a los ilustres



Maquiavelo dice: “(…) Considerar las acciones de las personas más ilustres: ver cómo se comportaron en las guerras, analizar las razones de sus victorias y de sus derrotas para poder imitar las primeras y evitar las últimas”.



"Se tiene que aprovechar las oportunidades de empresas que tienen ese potencial de crecimiento y no dejarnos de enfocar en empresas que hace 10 años no figuraban. Un referente máximo, de personas ilustres en los mercados, es Warren Buffett. Recordemos que se deshizo de acciones de aerolíneas, rebalanceó su portafolio y ha estado en tendencia de qué es lo que sigue, con empresas tecnológicas."



Alicia Galindo, académica de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey



Difícil mantenerse solo con la suerte



Maquiavelo dice: “Los que de privados se convierten en príncipes solo gracias a la suerte, lo consiguen con poco esfuerzo, pero luego les cuesta mucho mantenerse”.



"Hay una frase que me gusta: ‘No confundas inteligencia con un mercado alcista’. Podría parafrasearla y decir ‘no confundas inteligencia con suerte’. La suerte te puede traer retornos interesantes en el corto plazo, pero abusar de una racha de suerte no es invertir, es apostar. Un inversionista experimentado intenta minimizar los efectos de la suerte en sus retornos, y la mejor forma de hacerlo es la diversificación."



Luis Gonzalí, vicepresidente y senior Portfolio Manager para Franklin Templeton México



"Es muy importante ser humildes en el trading, cuando uno no reconoce que la suerte jugó a su favor, se vuelve soberbio y cree tener más talento del real. El problema es que la suerte es caprichosa, y no tenerla de tu lado en lo más alto de tu ego solo augura una caída mayor. Sé un juez imparcial al analizar tus errores y aciertos."



Iván Barona, socio fundador de Left Right Kapital, consultora financiera



Replicar otras ideas terminan por pesar



Maquiavelo dice: “Las armas de los demás o se te caen de encima, o te pesan, o te aprietan”.



"En ocasiones imitar estrategias sin comprenderlas a fondo puede no tener los resultados esperados. Cada inversionista conoce su horizonte de inversión, aversión al riesgo y liquidez. Ir siguiendo recomendaciones, indiscriminadamente, puede ser algo peligroso. Tú serás el único responsable sobre tus decisiones cuando las cosas no resulten, la culpa no se reparte discrecionalmente."



Iván Barona, socio fundador de Left Right Kapital, consultora financiera



La importancia del equilibrio



Maquiavelo dice: “(…) Debe ser prudente al creer y al actuar y no crearse miedos por sí mismo, y proceder de forma que, conciliando la prudencia y la humanidad, la excesiva confianza no lo vuelva incauto, y la excesiva desconfianza no lo vuelva insoportable”.



"Hay sesgos cognitivos importantes al momento de invertir. Desde los inversionistas que buscan argumentos que justifiquen sus creencias, hasta los que no ejercen su propio juicio y creen todo lo que leen. El balance es importante y hay que buscarlo siempre. Confrontar las propias ideas con las del resto. Ser tu propio ‘abogado del diablo’, y si, a pesar de eso, las ideas se mantienen, entonces tiene una tesis de inversión que vale la pena seguir."



Luis Gonzalí, vicepresidente y senior Portfolio Manager para Franklin Templeton México



"Los mercados son un ente impredecible que se mueve a voluntad de las emociones humanas, algunas basadas en un individual cambio de dirección. Si reina el exceso de confianza devendrán errores por la toma de decisiones a la ligera, y si lo hace el exceso de prudencia, tardará demasiado tiempo en tomar una decisión. No hay nada más peligroso en este negocio que un operador confiado o demasiado cauto, son como un doctor con miedo a la sangre."



Cipactli Jiménez, cofundador de snowball.mx, ecosistema de inversión



La dualidad, ser hábil y fuerte



Maquiavelo dice: “(…) Tiene que elegir de entre todos los animales al zorro y al león, porque el león no se sabe defender de las redes, y el zorro no se puede defender de los lobos. Hay que ser un zorro para conocer las trampas, y un león para amedrentar a los lobos”.



"Aplica al trading. Puedes ser hábil en tus maneras de operar, puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero si no eres fuerte mentalmente, tus sentimientos -miedo o codicia – te terminan traicionando y cerrar una operación demasiado pronto (por miedo) o esperar que siga subiendo (codicia) y no cerrarla a tiempo."



Patricio Coronel, analista y operador independiente



Las críticas y sentimientos



Maquiavelo dice: “Las personas, en general, juzgan más por los ojos que por las manos, porque muchos son los que ven y pocos lo que tocan. Todos pueden ver los que parece, pero pocos saben lo que eres”.



"Uno no sabe el sentimiento que causa que su inversión suba o baje hasta que lo experimenta de manera propia. Si bien hay muchos comentarios e información en los mercados, es importante ver aquella que nos pueda ayudar a tener una mejor visibilidad y poder tomar la mejor ruta. Es cierto que muchas veces no vemos lógico el movimiento hasta que pasa, pero es importante aprender de eso y aprender de los comentarios tanto positivos como negativos para poder crecer en materia financiera."



Juan Rich, director de Análisis y Estrategia de Bx+



La importancia de la sabiduría



Maquiavelo dice: “Siempre que se intenta evitar un obstáculo se incurre en otro distinto; pero la sabiduría consiste en saber valorar la naturaleza de los obstáculos, y en elegir como buenos el menos peligroso”.



"Esto se aplica al mercado en dos niveles. El primero es una buena gestión de riesgo que nos permita cuándo hay que mitigarlos y cuándo hay que aceptarlos a la hora de tomar una decisión de inversión. También aplica para reconocer los sesgos a la hora de evaluar dichos riesgos para ‘saber valorar su naturaleza’."



Gregorio Gandini, analista independiente de mercados



"En la actualidad, los mercados financieros han alcanzado un nivel de complejidad elevado, desde la estructura de los activos que son intercambiados en ellos y hasta la interconexión de diversos factores (a nivel global) que determinan su valor, por lo tanto, no hay obstáculo más grande en entenderles que su misma evolución, solo un incremento proporcional en la sabiduría o mayor conocimiento de estos puede permitir elegir las mejores opciones."



Jonathan Zuloaga, asesor macroeconómico y de mercados de Columbus



La virtud se impone a la suerte



Maquiavelo dice: “Las únicas defensas buenas, seguras y duraderas son las que dependen ti mismo y de tu virtud (…) La suerte gobierna la mitad de nuestras acciones, pero que aun así nos deja gobernar, aproximadamente, la otra mitad”.



"El ejercicio de operación en los mercados da grandes satisfacciones al operador, mismas que se van almacenando en su ego, mismo que siempre habrá de buscar más reconocimiento, no sólo personal sino de terceros. Siendo así que las palmas o los comentarios negativos pueden romper la fragilidad de un mal alimentado exceso de confianza. El operador de mercado debe (obligadamente) trabajar en silencio y omitir llenar un costal de ego o bien tener que soportar una crítica que no le ayude a mejorar. Siempre situado en el tiempo presente para trabajar el mercado del día y no el de ayer, mucho menos el mañana; que es donde están las críticas."



Cipactli Jiménez, cofundador de snowball.mx, ecosistema de inversión