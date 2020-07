Entiende ‘CH14’ a Vela, pero él sí va a jugar

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Después de que el delantero Carlos Vela puso como prioridad la salud de su familia antes que el futbol y tuvo la decisión de no participar con Los Ángeles FC en la MLS is Back, un mexicano más estuvo de su lado.



A pesar de que Javier Hernández vive la misma situación con su esposa cerca de dar a luz, “Chicharito” sí participará en el regreso del futbol en Estados Unidos, sin embargo, admitió que la decisión de su compatriota es completamente justificable, aunque no sea la misma de él.



“No quiero que se haga una comparación, ni mucho menos, tengo una relación con Carlos de muchos años, estuvimos en contacto, no quiero que se me vea como alguien que tomó una buena decisión y Carlos no. Ninguna es mejor ni peor que otra. Estoy feliz por él, que haya tomado la mejor decisión por él y su familia, la situación no fue nada fácil”, compartió con los medios de comunicación desde Orlando.



El canterano de las Chivas de Guadalajara llegó a Los Ángeles Galaxy a inicios del 2020, pero la pandemia de Covid-19 no le dejó mostrar su nivel goleador que toda la afición angelina espera de él. “Eso es parte de todo esto, devolverle al club esa confianza que han puesto, hay mucha expectativa en mí y lo tomo con todo agradecimiento. Aquí estoy feliz sin ningún remordimiento alguno. Yo tomo la decisión que siento en ese momento, no es fácil obvio sin ver a mi hijo, sin estar con Sarah cerca de que dé a luz”, finalizó.