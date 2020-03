Entra en vigor la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por Covid-19

Escuchar Nota

Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación elEl acuerdo, alcanzado por el, además instruye a ladeterminar todas las acciones que resulten necesarias para atender esta emergencia.Este acuerdo estará, y entró en vigor en el día de su publicación en el DOF.Suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abrilSe extiende la jornada de sana distancia hasta el 30 de abril y se pide no realizar reuniones de más de 50 personas.Exhorto a la población a un resguardo domiciliario voluntario.Mayores de 60 años, personas diagnóstico, hipertensión, diabetes, inmunosupresión, estado de embarazo, diabetes no deben ir a trabajarRegreso a actividades laborales será escalonadoSe suspenden censos que involucren interacción físicaTodas estas medidas se harán en pleno respeto a los derechos humanos