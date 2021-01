Entra Profepa a Ocuilan y no logra dar con responsables de cacería ilegal de puma

Escuchar Nota

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) salió con las manos vacías del municipio de Ocuilan, Estado de México, ya que no pudo dar con los responsables de la cacería ilegal de una hembra de puma ni con el cadáver del ejemplar que fue desollado, de acuerdo a una denuncia ciudadana.Explicó que el personal de Profepa traía una acta de inspección con el nombre del presunto responsable, pero sin orden de aprehensión, por lo que no pudieron entrar a la fuerza a la vivienda, ni hubo quien les recibiera la notificación.Nos dijeron que en el domicilio señalado sólo estaba una persona discapacitada, - no se que tipo de discapacidad tenga -, pero eso fue lo que nos informaron la gente de los alrededores", reveló."Se estaban buscando dónde quedaron los restos del puma; ahí era un campamento contra incendios, en los límites del territorio del Estado de México y Morelos, muy cerca de Tres Marías y Cuernavaca", detalló.Abundó que nadie en Mexicapa quiere hablar de lo ocurrido, ya que es un pueblo muy pequeño de máximo 200 pobladores y tienen miedo a que haya represalias.Señaló que ninguna persona del poblado quiso aportar datos sobre los lamentables hechos ocurridos el martes 26 de enero.Adelantó que seguirán con presencia en la zona para realizar las investigaciones correspondientes.El presidente municipal Vicente Rivera Fuentes reconoció que Ocuilan es una "zona crítica" de tala ilegal, donde personas de fuera o integrantes del crimen organizado llegan para contratar a las personas de la comunidad con el fin de tumbar árboles de pino y oyamel, bajarlos del bosque y transformarlos en madera aserrada.Incluso cuando subimos había indicios de que recientemente se habían talado algunos árboles", subrayó.El alcalde de Ocuilan aseguró que está en la mejor disposición de coadyuvar con la Profepa en las investigaciones sobre la cacería ilegal del puma y brindar protección para salvaguardar la integridad física de los inspectores federales, para que puedan realizar las investigaciones correspondientes y que este delito contra el ambiente no quede impune.Con información de Excélsior