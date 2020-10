‘Entraban al país como Juan por su casa’; López Obrador lanza crítica a la DEA

Escuchar Nota

“Entraban a México como Juan por su casa e incluso operaban. No sólo había labores de inteligencia, sino iban sobre los blancos y los miembros de las Fuerzas Armadas ejecutaban. Las operaciones las llevaban a cabo por decisión de esas agencias. Eso ya no”, puntualizó en entrevista en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca.

“¿Por qué sólo se acusa, se involucra, a quienes han participado en estos hechos en México y ellos no hacen una autocrítica, una reflexión de toda la intromisión de esas agencias en México?”, cuestionó López Obrador.

“Aún en ese caso, sí él resultará responsable, no es lo mismo la conducta del general secretario Cienfuegos que una institución como la Secretaría de la Defensa.



“No es profesional, no es justo culpar a toda la oficialidad del Ejército de estar involucrada en este caso”, expuso López Obrador.

“Si están todavía en activo esos oficiales tienen que ser retirados de sus cargos y sometidos a juicios para que se cumpla con la ley, que no haya impunidad”, insistió el titular del Ejecutivo federal.

“Los otros gobiernos entraban a México como Juan por su casa e incluso operaban. No sólo había labores de inteligencia, sino iban sobre los blancos y los miembros de las Fuerzas Armadas ejecutaban. Las operaciones las llevaban a cabo por decisión de esas agencias. Eso ya no”, puntualizó el Presidente en entrevista.

“Eso es muy grave y una señal inequívoca de la crisis, de la decadencia que afortunadamente ya está por acabarse”, sentenció.

“Brindo mi reconocimiento sincero a sus titulares, general @Luis_C_Sandoval y al @AlmiranteSrio, Rafael Ojeda, grandes activos de nuestra política de #Seguridad y dignos representantes de las Armas de #México”, indicó Durazo a través de la cuenta de Twitter de la dependencia.

El presidentecriticó que lasdurante gobiernos anteriores.Consultado sobre por qué fue la DEA y no el gobierno de México quien actuó contra, dijo que se debe a que dicha agencia ya trabajaba el tema desde hace años y contaba con información que no tiene el gobierno mexicano, además de que operaba en el país sin obstáculos.Instó a que la DEA aclare su relación con Cienfuegos, detenido en Los Ángeles acusado de narco y lavado.Recordó el operativo, en el que la ATF entregó armas de forma controlada que terminaron en manos de grupos criminales.El presidente pidió esperar a que se conozcan las pruebas que el gobierno de Estados Unidos presentará en el caso contra Salvador Cienfuegos Zepeda, para dEl mandatario federal puntualizó queSubrayó que no se puede responsabilizar a toda una institución como el Ejército por las acciones de las que en algún momento pueda ser responsable quien lo encabezaba.El Presidente matizó su postura inicial de que, pues, reconoció, hay quienes llegaron a esas posiciones por sus méritos en el servicio y por escalafón y no por estar involucrados en actividades ilícitas.Sólo se separará de la milicia a aquellos a quienes se les compruebe que hubo relación con actividades ilícitas, junto con el exsecretario.López Obrador insistió en que, pues el tema de seguridad era abordado de una manera más relajada y sin la disciplina de la actualidad.Al ser cuestionado sobre por qué fue la DEA y no el gobierno de México la que actuó en contra de Salvador Cienfuegos Zepeda y Genaro García Luna, dijo que se debe a que dicha agencia ya trabajaba el tema desde hace años y contaba con información que no tiene el gobierno mexicano, además de que operaba en el país sin restricciones.Consideró como grave que haya dos exfuncionarios de primer nivel del ramo de la seguridad detenidos y sometidos a procesos penales en Estados Unidos, acusados de colaborar con grupos del crimen organizado.Tras la captura de Salvador Cienfuegos Zepeda, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, reconoció la honestidad y profesionalismo de la Sedena y la Secretaría de la Marina (Semar).