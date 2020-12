Entran a OnlyFans Lis Vega y La Mala

Escuchar Nota

Lasorprendió a todos al anunciar que abrió una cuenta en la plataforma, en la que pondrá a la venta contenidos de forma directa.“Ya tengo OnlyFans, podréis disfrutar de mis originales clases de drunk yoga y más cositas”, anunció la rapera en su cuenta de, donde muchos de sus seguidores aplaudían el gesto, mientras que otros criticaban que hubiera dado ese paso.Elque cita La Mala consiste, básicamente, en la realización de una sesión de yoga bajo la influencia de bebidas alcohólicas.“Eso lo vengo practicando desde hace años y es tiempo de darlo a conocer entre mis seguidores”, dijo.La cantante fijó en 20 dólares (400 pesos) la suscripción mensual a su página dentro de la plataforma, donde por el momento hay unas pocas fotografías y algunos mensajes personalizados.Aunque hubo quienes se atrevieron a reprochar la decisión de la cantante, ella misma se encargó de responder con cierto tono de burla, pues a pesar de la fama que tiene la página, donde mujeres guapas “venden el pack”, no todo es así.La publicación tuvo una reacción brutal, pues recibió casi 6 mil likes y más dede todo tipo, como los que se destacaron por defenderla.“Chicos,, aunque es lo que más se estile. Hay gente que sube sus libros o su música y la gente paga por disfrutar de ese contenido”, escribió una internauta.Por su parte,promete fotos sin censura y poca ropa. Ella ya es la reina dey quiere conquistar otras plataformas, es por eso que anunció que tendrá su primera vez en OnlyFans, una ventana para su internacionalización.La cubana publicó una imagen donde aparece mostrando sus delineadas curvas, vistiendo un bodysuit de encaje y transparencias con el que invita a suscribirse.“Hello, mi gente, para todos mis #fans que me lo han pedido tanto, les tengo una súper noticia, ya tengo #onlyfans, suscríbete, les tengo sorpresas como videos, fotos y contenido exclusivo solo para ti, todo ello libre de censura... seré toda tuya”, aseguró la cubana.Actualmente, Lis tiene ade seguidores en su cuenta de HotGo, pero reconoce que no es tan lucrativa.