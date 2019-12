Entran al país 179 mil migrantes en el año… y a 99.8% lo deportan

, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), afirmó que al 26 de diciembre pasado, aunque 178 mil 860 —99.8 por ciento— fueron deportados.En entrevista con, el funcionario admitió que hubo un repunte de indocumentados en mayo del año que está por concluir; sin embargo, la cifra disminuyó 67 por ciento en agosto pasado. Ello luego de queGarduño Yáñez adelantó que en 2020, el instituto impulsará el combate a la corrupción y la atención de denuncias por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP).Fue un año con muchos retos derivados principalmente de la crisis migratoria mundial; sin embargo, se implementaron los mecanismos e instrumentos necesarios para ordenar y regular la migración en nuestro país.Es necesario que se regule y registre la entrada de migrantes a territorio nacional, no sólo por cuestiones legales, sino por cuestiones de seguridad. De igual forma, se debe garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, empezando por su derecho a la identidad.A principios del año se vivió una crisis migratoria a nivel internacional, la cual originó que las estadísticas incrementaran exorbitantemente. Este año empezó con 7 mil 446 centroamericanos presentados ante la autoridad migratoria durante enero y fue escalando a 17 mil 441, en abril, 18 mil 940, en mayo y finalmente alcanzó su punto más alto en junio, con casi 27 mil. Posteriormente, bajó a 17 mil 173 en julio, 14 mil 91, en agosto y 11 mil 733 en septiembre.En 66 inmuebles del INM, donde se alojan personas para desahogar su procedimiento administrativo migratorio, al corte del 27 de diciembre se contaba con una capacidad para albergar a 8 mil 505 personas y se mantenían ocupados 2 mil 702 espacios con personas procedentes en su mayoría de Centroamérica.El INM no detiene personas, presenta a quienes no tienen una condición de estancia regular ante la autoridad migratoria. Con registros al 26 de diciembre se habían presentado a 179 mil 137 personas extranjeras y devuelto a sus países de origen a 178 mil 960 (99.8 por ciento).Mantener un Instituto Nacional de Migración que asegure una atención de calidad humana a todas y todos sus usuarios, salvaguardando siempre el respeto a los derechos humanos de las personas.Es necesario preservar servicios eficientes (para que) los trámites migratorios sean resueltos de manera expedita.Se continuará con la capacitación de los funcionarios públicos. Así, en trabajo conjunto con la ANUIES, se establecerá un plan integral de capacitación y profesionalización para brindar una mayor y mejor atención y servicio a la población migrante.El combate a la corrupción dentro del Instituto es uno de los ejes que nos mantendrá en continua supervisión del personal, así como la atención y seguimiento a denuncias y quejas en estrecha colaboración con el Órgano Interno de Control, dependiente de la Secretaría de la Función Pública.Es prioritario seguir implementando acciones en la lucha contra los delitos de tráfico y trata de personas.La estrategia ha dado buenos resultados, se está aplicando la ley, disminuyó el flujo migratorio y se respetan los derechos humanos de las personas migrantes.Se ha despedido a más de 382 funcionarios y continuamos con la depuración y profesionalización de todo el personal del instituto, a través de controles de confianza y capacitación permanente.El INM no tiene atribuciones para llevar a cabo investigaciones, por lo que no tenemos datos precisos de la actuación de los traficantes de personas. Contamos con información básica que refieren las personas migrantes, quienes recurren al pago de hasta 10 mil dólares para ser trasladados hacia Estados Unidos.De diciembre de 2018 a noviembre de 2019, agentes del INM lograron la identificación y auxilio de 601 personas migrantes víctimas de tráfico y trata de personas, en siete entidades del país.De acuerdo a los operativos que llevamos a cabo, nos damos cuenta que la principal forma de transporte para el tráfico de personas es por vía terrestre. En los últimos seis meses se han asegurado más de 165 vehículos, entre camiones de carga, autobuses turísticos y automóviles particulares, en los cuales se transportaba a personas migrantes indocumentadas.Gracias a las acciones de control y verificación emprendidas por el instituto y en coordinación con la Policía Federal y la Guardia Nacional, la autoridad responsable ha puesto a disposición a 276 presuntos traficantes de personas en distintas fiscalías generales de los estados del país.