Entran en vigor normas para Jóvenes Construyendo el Futuro

A partir de este viernes entrarán en vigor los lineamientos para la operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).Los presentes lineamientos tienen por objeto regir la operación del Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en las 32 entidades federativas del país, se indica en el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).Resalta que el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro pretende crear las condiciones de posibilidad para que al menos dos millones 300 mil jóvenes que hasta hoy no han sido partícipes de los procesos económicamente productivos de la sociedad mexicana se perciban a sí mismos como copartícipes en ellos y que contribuyan a construir un nuevo México que los reconoce y los incluye.Explica que el Programa tiene como finalidad brindar oportunidades de capacitación en el trabajo para jóvenes entre 18 y 29 años que no trabajan y no estudian.Para alcanzar dicho objetivo, el Programa otorgará los siguientes apoyos: capacitación en un centro de trabajo, beca por tres mil 600 pesos mensuales, seguro médico y constancia de capacitación.La publicación agrega que “Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.Los lineamientos fueron firmados por la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, el pasado 26 de junio.