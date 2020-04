Entran Saraperos en profunda crisis… Temporada 2016

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Los Saraperos de Saltillo iniciaron una de las peores etapas en su historia en la campaña 2016, año donde rompieron una racha de cuatro campañas sin clasificar a la postemporada, pese a tener a un equipo lleno de velocidad en los senderos.



La era de Juan Francisco “Chico” Rodríguez como mánager llegó a su fin, y la directiva encabezada por Antonio Nerio Rodríguez buscó a un líder histórico para cederle la estafeta, siendo Noé Muñoz quien recibió la oportunidad, en su segundo periodo, ya como timonel absoluto.



No obstante, el “capitán de la Nave Verde” no cumplió con las expectativas, y tras arrojar una marca de 32 victorias y 40 derrotas, fue destituido de su cargo, dándole la responsabilidad a otro histórico del beisbol mexicano como Francisco “Paquín” Estrada.





Barco hundido



Uno de los mánagers más ganadores en la historia del beisbol mexicano no pudo enderezar el barco del Sarape, por lo que Saltillo terminó la campaña regular con maca de 50-61, en el penúltimo lugar de la Zona Norte.



Esa temporada fue especial por la velocidad en los senderos expresada por Justin Greene y Christian Zazueta, quienes compartieron el título de bases robadas en la Liga Mexicana de Beisbol con 39; Saltillo fue el que más estafas registró en colectivo con un total de 114.