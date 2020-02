Entre 4, arrestan a joven por pasear en bikini

Escuchar Nota

Islas Maldivas.- Una mujer en estado de ebriedad fue detenida por cuatro oficiales masculinos al momento en que se paseaba en bikini por una playa de las Islas Maldivas.



El polémico arresto de la joven británica tomó lugar en la isla Maafushi, situada en el atolón de Kaafu.



Durante el forcejeo, la mujer grita a todo pulmón en numerosas ocasiones la frase: "You are sexually assaulting me" (me están agrediendo sexualmente).



Sin embargo, en dicha soberanía está terminantemente prohibido el uso de ese tipo de prendas en playas que no estén consideradas como turísticas.



Posterior a que el caso ganara notoriedad en la prensa birtánica, el comisionado de la policía de Maldivas, Mohamed Hameed se disculpó publicamente al admitir que los oficiales manejaron mal la situación.





