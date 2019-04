Entre 5 policías estrangularon a exministerial

Según las investigaciones iniciales, en las primeras horas de ayer los agentes identificados como Luis T.M., David R., José S., Fernando M. L. y Pedro C. C., quienes tripulaban las patrulla P281, quedaron bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el deslinde de participación y responsabilidades, de la que podrían desprenderse los delitos de homicidio, tortura y omisión.Las lesiones que presentaba la víctima, según la autopsia, se encontraban a nivel de cuello. Se detectó la compresión o aplastamiento de éste con un objeto, que habría ocasionado una fractura del cartílago hioides y clavícula inferior derecha.Según se informó, todo comenzó con una llamada al número de emergencia 911 alrededor de las 01:34 horas. Una mujer indicaba que se encontraba en el bar La Bomba, localizado en la calle 11, en la zona Centro de la ciudad, y que su pareja estaba ebrio, drogado y agresivo, por lo que temía por su seguridad.La llamada, de acuerdo con las autoridades municipales, la efectuó la esposa de Soto Cortez.Un grupo de agentes de la Policía municipal respondió al llamado y se entrevistó con la mujer, pero respondió que la situación se había tranquilizado.Alrededor de las 03:30 horas una patrulla de la municipal que realizaba un recorrido por la zona sur fue interceptada por una persona que les dijo que una pareja discutía en el interior de su domicilio, en la colonia Villa Juárez.Los agentes se entrevistaron con la pareja, pero les indicaron que era un tema personal y que no era necesaria la intervención policiaca.En ese momento, informó en rueda de prensa en la mañana de ayer el director de la Policía municipal, Gilberto Loya, Soto Cortez manifestó que había tenido una riña en el bar La Bomba y que había estado ingiriendo bebidas alcohólicas.A las 04:17 hubo una tercera llamada. La misma mujer denunciaba que su esposo estaba ebrio y la agredía de manera física, por lo que de nueva cuenta los municipales se hicieron presentes.Al arribar la primera unidad, la mujer permitió el acceso a la casa para que detuvieran al agresor.“Se puso combativo y eso obligó a los elementos a solicitar apoyo de más agentes para someterlo, con técnicas del uso de la fuerza”, dijo Loya.Alrededor de las 05:00 horas se obligó al hombre a abordar una patrulla de la cual se bajó y se suscitó una riña. Él y su mujer, de acuerdo con las autoridades, agredieron a los oficiales y fueron arrestados y trasladados en unidades diferentes a la Comandancia Sur, lugar al que llegaron a las 05:10 horas.Fue en ese momento cuando los policías dieron aviso de que el hombre no reaccionaba y pidieron al apoyo al médico de turno, que trató de reanimarlo pero no lo logró.Los golpes que presentó, y los casi 60 minutos que transcurrieron desde que llegaron al domicilio y terminaron en la Comandancia Sur, despertaron las sospechas de los investigadores, quienes ordenaron se practicara de inmediato la necropsia de ley.La Fiscalía Zona Centro, una vez que confirmó que se trataba de un homicidio, envió a su personal para levantar evidencias en el domicilio de la víctima y recabar entrevistas con vecinos que pudieran haber sido testigos.También encontraron cámaras de seguridad en la casa, las cuales se desconoce si están funcionando.Los cinco policías que intervinieron en el arresto fueron declarados ayer por la tarde como formalmente detenidos.El Ministerio Público abrió la carpeta de investigación en la que integró causa de muerte, evidencia localizada en la casa de la víctima y las declaraciones de todos los intervinientes.La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) actuó por oficio ayer al enterarse del caso. El nuevo presidente de la comisión, Néstor Armendáriz Loya, indicó que investigan ese hecho para saber qué pasó en el traslado de Soto Cortez desde su casa hasta las instalaciones de la Policía, y determinar si hubo agresiones de los elementos de seguridad.