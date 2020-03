Entre acusaciones, aprueban diputados #LeyCachito

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó la llamada #LeyCachito, que reconoce en la ley que haya la figura del sorteo para la enajenación de bienes y que fue considerada cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó rifar el avión presidencial.



La reforma permite que aquellos bienes que no logren venderse por licitación pública o subasta se podrán sortear.



También se podrán sortear cualquier tipo de bienes del país, no solo los que provengan de la delincuencia organizada o de la lucha anticorrupción.



La reforma fue aprobada con 291 votos a favor y 143 en contra, tras un largo debate, y fue turnada al Senado para su revisión.



Diputados de la Oposición acusaron que se legislaba para atender las ocurrencias y caprichos del Presidente, que es un procedimiento opaco y que no hay reglas para garantizar precios mínimos.



En el debate afloraron los reclamos por la venta de los boletos de la rifa que promueve el Gobierno federal, en la cual no se sortea el avión presidencial y que se venden cachitos a 500 pesos para entregar premios en efectivo.



Panistas se colocaron calcomanías en la boca como si fueran los boletos de la rifa.



"Ningún cachito va a callar a los diputados de Acción Nacional para defender al pueblo de México. Que lo escuchen y lo escuchen muy, muy claro", expresó Cecilia Patrón Laviada.



"No seremos cómplices de una ocurrencia más para engañar a los mexicanos con la supuesta venta del avión presidencial", remarcó el también panista Marcos Aguilar.



Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, dijo que un grupo de legisladores lambiscones se apresuraron a cumplir los designios del Mandatario al aprobar dicho dictamen y quieren reglamentar algo que ni les pidió.



Tagle reclamó que si alguien había leído el dictamen, porque el problema no es el tema del avión, sino que se abre la posibilidad de enajenar cualquier bien nacional por la vía del sorteo.



"¿Al rato qué vamos a tener aquí? ¿Un sorteo del Palacio de Bellas Artes? ¿O van a venir a sortearnos el Ángel de la Independencia? ¿O qué más se les va a ocurrir que hay que sortear?", cuestionó.



"Porque no solamente se trata de la reforma a la Ley de Enajenación de Bienes. No solamente, y lean bien, y lean y lean y lean, no solamente se están modificando los bienes que pueden ser enajenados por producto de la corrupción. Y si no leen los dictámenes que hoy tenemos acá, simple y sencillamente vienen a repetir las mentiras que les dicen en su grupo parlamentario".



Fernando Macías, también del PAN, afirmó que el último gran insulto del Presidente de la República a las mujeres fue pretender poner la venta de sus "cachitos" de la rifa del avión el mismo día de la marcha y el mismo día de su paro nacional.



Macías recordó que el martes, en lugar de hablar de las movilizaciones del 8 de marzo o del paro nacional de mujeres, de lo único que habló fue de su rifa del avión presidencial.



"De verdad, compañeras, ¿por qué siguen consintiendo al primer machista de este país, que es el Presidente de la República?", manifestó.



También del PAN, Jorge Luis Preciado dijo que la rifa es una burla, porque le quieren sacar a 6 millones de mexicanos 500 pesos a cada uno, para darle el premio solo a 100.



"Si de por sí ya hay pobreza, ahora con la ocurrencia presidencial, pues todavía le van a ir a bajar otra lana, lo cual es absurdo. Saquen la cuenta", reclamó.



"No le están devolviendo el dinero al pueblo, se lo están quitando en pequeños cachitos de 500 pesos. Saquen la cuenta y abran los ojos, por favor".



Lucero Saldaña, del PRI, dijo que si va a haber recursos provenientes de la rifa, sean a favor de las mujeres.



"Mucho ruido con la rifa y si realmente se la quieren rifar, rífensela con recursos para mujeres, porque no vemos que haya suficiente apoyo y por eso hubo marcha", manifestó.



"Lo que queremos que se hable con la verdad, no más mentiras, queremos seguir construyendo una realidad más equitativa y más justa".



Saldaña llamó a responder a las demandas de la macha del 8 de marzo y del paro nacional de mujeres, con recursos suficientes para alcanzar la equidad.



"No hay recursos para víctimas ni para refugios y se señala que se van a abrir escuelas como refugios, cuando debe haber una discreción en ubicación de los refugios y seria contrario. No vemos el que esto vaya a tener destino favorable a lo que estamos demandando, falta voluntad, falta conocimiento y faltan recursos", aseguró.



El priista Cruz Juvenal Roa advirtió que el Presidente prometió combatir la corrupción, pero la encuesta de Reforma publicada hoy señala que la percepción de la gente sobre el éxito del Gobierno en este tema bajó del 70 al 43 por ciento.



"Falta transparencia para conocer el papel y objetivos del nuevo Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Es confusa la adscripción orgánica que tiene y, sobre todo, no se conocen los criterios y mecanismos institucionales que se están utilizando para repartir equitativamente los recursos públicos recuperados", argumentó su voto en contra.



El morenista Raúl Bonifaz afirmó que la reforma no es ningún distractor y que se busca cumplir con una agenda legislativa necesaria para el buen avance de la nación.



"Es una propuesta dentro del marco de recuperar bienes de la nación, de la sociedad. En ningún momento se plantea obstruir procedimientos administrativos, en ningún momento se están violando las disposiciones sobre procesos de licitación de bienes.



"El tema es que los bienes que provienen de actos delincuenciales pasen a formar parte de la propiedad nacional. El sorteo se utiliza para que la población tenga acceso a bienes con pequeñas aportaciones. Se beneficia a la sociedad y se mejoran los ingresos públicos", consideró.



Javier Hidalgo, del mismo partido, acusó que hay quienes callaron cómplicemente cuando se gastaron 3 mil millones de pesos en comprar un oneroso avión.



"Ese dinero pudiera haber servido para hospitales, para educación, para salud, para las necesidades de los mexicanos y ustedes se callaron la boca. Y ese es un robo. Y por eso está bien que ahora les devolvamos el dinero, el recurso que se robaron. ¿No le parece a usted esto correcto?", aseveró.