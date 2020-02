Entre descontento, Dalú gana la final de La Academia

Escuchar Nota

“El primer lugar de La Academia, eres tú, Dalú”, dijo causando la sorpresa hasta de la propia Dalú, que confesó no haber preparado ningún discurso. Ella se coronó con el 24.29% de los votos, mientras que Angie se quedó abajo con un 24.05%.

“Más de la mitad de esta competencia tuviste que ir contracorriente, pero jamás te rendiste y diste todo de tu parte, fuiste auténtica como pocas personas y nos dejaste conocer un lado tuyo muy humano…”, escribió alguien más en redes sociales, con el hashtag DALU GANADORA.

“Dalú, es un honor para mí ser parte de tu historia, porque eres una artista en toda la extensión de la palabra, porque cantando este tema, te lo juro por dios, nada más lo bueno comparar con un buen orgasmo que he tenido. En serio, me hiciste vibrar, se me pusieron los ojos en blanco, te felicito, si tú ganas la academia, estaré muy feliz”.

“Me encantaría, si tú me lo permites, me encantaría hacerte una canción”, dijo Acha, y aseguró tener mucha fe en ella-.

“Gracias por deleitarnos, gracias por enseñarnos, te lo digo de mi parte, por regresarme a la tierra y enseñarme otra vez lo que se siente estar en tu lugar. Por más que estás enferma es bellísimo lo que haces y tu artista está y estoy muy orgullosa de ti y de tu proceso”, dijo Danna Paola.



“Tú eres de las pocas que han verdaderamente dejado todo en cada presentación (...), desde que empezaste esta academia obstáculos y obstáculos y te has mantenido hasta el fin, eso es de admirarse y es algo de lo que muchos tenemos que aprender. Hoy cantaste bien, con esto de que estás enferma, y el público que va a votar por ti no va a votar por ti solo por hoy, sino por todo lo que has hecho”, agregó Alexander.

Fue un choque de opiniones lo que se generó en redes sociales cuando, este domingo, se dio a conocer el nombre de la ganadora de La Academia, y esa no era, la concursante de Honduras que durante el proceso,En la recta final del programa,: en el quinto lugar, con 16.92% de los votos, quedó Charly Zúñiga. El cuarto, con 17.25% de los votos, fue para Dennis, de Guatemala.El tercero, con 17.49 de los votos, fue para Carlos (que además ganó 100 mil pesos) y el momento decisivo quedó entre dos mujeres: Dalú y Angie. Antes de dar el nombre del primer lugar, Adal hizo una pausa para hablar de la importancia de las mujeres y decir con suma seriedad: “Ni una más”, a manera de protesta.Los seguidores de La Academia, incluso, cuando dio su discurso, muchos gritaron ¡fraude! en el foro.William, el conductor digital, habló con los maestros sobre estas situaciones, debido a la gran sorpresa que resultó el triunfo para muchos, y cómo la posición en la que quedan al final del concurso no define el futuro, sin embargo, las quejas y los halagos ya eran tendencia.En una de sus interpretaciones de la noche,, quien usó su sentido del humor para hablar de los sentimientos que tuvo al escucharla cantar.Alexandermás allá de este reality show.La reina de Honduras,, más allá de llegar a la final un poco enferma.Mientras que muchos reprochaban este éxito de la mexicana, otros lo aplaudían, asegurando, incluso, que(recordemos que tuvo un breve romance con Carlos, que éste terminó porque no quiso dejar a su novia).Otra de las quejas del público fue que, quien en las últimas semanas había obtenido buenas críticas, quedara eny no en el tercero.Este domingo se engalanó con varios invitados: estuvieron Pedro Fernández, Lupillo Rivera, David Bisbal, Samo Romo, Rocío Banquells, Aida Cuevas y Ana Bárbara. Los alumnos pudieron cantar con muchos de ellos o hacerles tributo, como en el caso de Bisbal.