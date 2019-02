Feliz Día de tu Muerte; entre la comedia y el horror

Cuando se estrenó Feliz Día de tu Muerte (Happy Death Day) sorprendió que una película que costó apenas 5 millones de dólares recaudara más de 123 millones a nivel mundial, por lo que era obvio que los productores pensaran en una secuela, por lo que pusieron manos a la obra, y este fin de semana llega a las carteleras de cine la segunda parte estelarizada por Jessica Rothe, Israel Broussard y Ruby Modine, quienes están de regreso con la dirección de Christopher Landon.En la primera entrega, Tree es una joven universitaria que, el mismo día de su cumpleaños, es atacada por un asesino enmascarado que termina por matarla. Sin ninguna explicación, Tree despierta en su cama, dándose cuenta que es el mismo día. Sin importar qué haga, parece forzada a revivir el mismo día una y otra vez, hasta encontrar una forma de salir del bucle de tiempo.En esta entrega el reparto incrementa sus filas con Suraj Sharma en el papel de Samar Ghosh, un aficionado de la ciencia que disfruta de escribir códigos informáticos en su tiempo libre, y también Sarah Yarkin para encarnar a Dre Morgan, otra fanática de la ciencia que es la compañera de Samar.La película implementa tres principales elementos en esta fórmula: comedia, terror y romance. La comedia tiene más cabida en esta entrega, pero no se dejan de lado los elementos destacables del terror, pues ahora no sólo sufre Tree, sino sus compañeros, quienes pueden resentir el bucle temporal en sus cuerpos aunque no sepan el porqué.En esta ocasión lo que más hunde a Tree es el apego que tiene con la muerte de su madre, y la poca aceptación que tiene hacia este hecho. Esto no quiere decir que Tree pueda viajar en el tiempo, en realidad, todo lo contrario, queda estancada en un lapso donde debe superar una emoción para poder avanzar.Jessica Rothe, quien da vida a Tree, alabó el trabajo del director en esta nueva entrega. “Chris Landon ha hecho esta cosa increíble en la que la secuela, según me lo describió, eleva a la película de ser una de terror, y no diría que es sólo una película de terror porque también tiene comedia, drama de comedia romántica, a algo del género tipo Back to the Future, donde la continuación nos llega en el momento en que dejamos la anterior, explicando muchas cosas que en la primera no se explicaron, elevándolo todo”.El libreto también etuvo a cargo de Landon, mientras que la anterior había sido escrita por Scott Lobdell.Para Landon, por su parte, este último filme es su onceavo como guionista desde Another Day in Paradise en 1998 con Stephen Chin. Aunque ganó fama al escribir los guiones de Paranormal Activity 2, 3, 4 y The Marked Ones.Aparte de su reparto que le otorga verosimilitud al filme, Landon cuenta con Bear McCreary en su banda sonora, quien es el compositor de la música en The Walking Dead.Como dato extra, Landon también señaló que la película tendrá una escena postcréditos, dejando la duda sobre si habrá una tercera entrega, extendiendo así la saga.En esta segunda entrega, aunque se respeta el inicio de la trama, ahora el enfoque de los personajes cambia hacia resolver el porqué de estos eventos, lo que le da un giro inesperado a la historia que inicialmente fue de suspenso a una en donde la ciencia ficción toma relevancia.Con la mezcla de diversos géneros en una misma trama, el director Christopher Landon, logra una película dinámica no sólo en lo visual sino emocionalmente, porque lleva al espectador del suspenso, a la comedia, a la acción, al romance y al sentimentalismo.De esta manera, logra que una película inicialmente catalogada como “slasher” (que se refiere a cuchilladas o cortes), incluye un alto contenido de amor, además destaca de forma divertida la importancia de tomar las riendas de la vida, de disfrutar el día a día.