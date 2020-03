Entre la política y la rebeldía; cuatro feministas pioneras

Escuchar Nota

"Se caracterizaron por su activismo político y su rebeldía y, a su manera, cuestionaron y quebrantaron la concepción de lo ‘debe’ ser una mujer”, comenta quien trabajó durante varios años este ensayo que publica por primera vez en el Fondo de Cultura Económica.



"En 1982 escuché hablar por primera vez de Concha Michel. Me impactó que tuviera la valentía de narrar la historia que observaba de México y la personal a través de los corridos que cantaba. Es decir, era una trovadora provenzal del siglo XIII viviendo el XX. Así nació mi interés en el tema”, explica.

"Cuando se habla hoy de ser dueño de su cuerpo, existe aún una diferencia misógina brutal. Se le dice hombre público al político, pero una mujer pública es una puta. Eso hay que observarlo en la profundidad de lo que significa”, advierte.

"Para unas, la columna vertebral fue el canto y la actuación, para otras la política; pero todas tenían muy claro que debían luchar por la igualdad. Su vida fue una cancha abierta para luchar por transformaciones colectivas”, concluye.

La luchadora marxista rusa(1872-1952), la cantante, compositora y dramaturga mexicana(1899-1990), la actriz y cantante alemana(1901-1992) y la dramaturga y guionista de cine estadunidense(1905-1984) son las cuatroque inspiran el libro, del ecuatoriano(1957).El escritor, compositor, antropólogo y político evoca y entrelaza las vidas de estas, se vincularon con el socialismo desde el feminismo y sentaron las bases de autonomía y empoderamiento por las que se sigue luchando”, afirma en entrevista.El narrador que hace diez meses se estableció en México, “me quedaré un tiempo”, dice que detrás de este volumen de 248 páginas, perteneciente a la coleccióndel sello estatal, “hay muchas lecturas, viajes a las ciudades donde nacieron las protagonistas para tratar de comprender su entorno, diversos apuntes, búsquedas, silencios, adormecimientos, prácticas políticas y correcciones de los textos”.Destaca que la lucha de estas cuatro creadoras “no sólo fue por encontrar la habitación propia de la que hablaba Virginia Woolf o por un feminismo particular, sino por. Esto es vital porque sin el trabajo en común no cambiaremos la sociedad”.Quien fue ministro de Cultura de Ecuador en 2008, secretario personal del presidente Rafael Correa y embajador ante la Unesco agrega que “Su lucha fundamental fue que su libertad no fuera apocada por los gobiernos. Aunque, claro está, este libro está plagado de la traición. Ésta no termina, no empezó con Judas ni terminará mañana”.Añade que una de las características que comparten las cuatro féminas cuyo legado revisó fueTodas, excepto Hellman, tuvieron hijos y maridos que dejaron para seguir su vocación y su lucha. Fuerontuvieron muchas relaciones amorosas, nada las detuvo,El autor de Un pájaro redondo para jugar y Revolucionarias del siglo XX subraya que las escogió porque, en el gabinete de Lenin; yPor su parte,, uno de los mitos del cine, es considerada, indica,; y, egresada de las universidades de Columbia y Nueva York, fue unaMora Witt, quien prepara un libro que reúne a protagonistas hombres con particularidades, “como Pier Paolo Pasolini, que sufrió por su condición homosexual”, señala que