Entre la Razón y la Locura, un ‘homenaje a las letras’

Dos hombres de distintas nacionalidades que viven entre la locura, la inteligencia y la genialidad convergen para crear uno de los proyectos más ambiciosos y revolucionarios de la historia: el Diccionario Oxford de la Lengua Inglesa.En la película Entre la Razón y la Locura, estelarizada por Sean Penn y Mel Gibson, dirigida por Farhad Safinia, producida por Gastón Pavlovich y basada en la novela de Simon Winchester, los protagonistas ganadores del Óscar se reconocen en esa trama "conectados como hermanos", sólo que "uno es brillante y otro loco".Gastón Pavlovich, quien encabezó el estreno la noche del jueves, en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo a La Jornada: “Hace algunos años leí la novela de Simon Winchester y me encantó; no podía creer esa historia tan inverosímil que existía detrás de la novela, la cual trata sobre los hombres que desarrollaron el Diccionario Oxford, que me pareció fascinante”.Después "me dediqué a buscar quién tenía los derechos, y en el camino descubrí que era Mel Gibson, a quien me acerqué para platicar del tema. Hubo empatía, nos subimos al barco, construimos el proyecto y filmamos la película que ahora venimos a presentar a México, en tanto que en Estados Unidos se proyectará en mayo".El largometraje, que se estrenó ayer en salas, aborda una temática "muy intelectual, de gran diálogo y trama; al parecer no va a ser para un mercado muy amplio; no nos importa eso. El mensaje es claro y contundente, porque es una gran historia que se debe contar".Incluso, "presentarla en las universidades me parece fundamental, porque esta cinta es un homenaje a las letras, puntualizó el productor, quien aseguró que la cinta dirigida por Farhad Safinia tiene una historia en sí misma que vuela por encima de la apariencia".Sobre las expectativas en cuanto a premios que podría obtener Entre la Razón y la Locura, el mexicano aceptó que "Hollywood y la Academia son impredecibles, pero quienes la han visto me han dicho que tiene oportunidad, particularmente por las actuaciones, en especial la de Penn, que ameritaría una nominación".En el ámbito cinematográfico, aceptó Pavlovich, “estamos en medio de cambios estructurales y paradigmas importantísimos, en gran parte por Netflix y estas empresas que vienen a cambiar la industria."He trabajado en películas destacadas y con hombres como Tom Hanks, Martin Scorsese y ahora Robert de Niro y Al Pacino, pero nunca dejaré de hacer películas mexicanas; este año presentaré la tercera."Ahora "estamos inmersos en quizás alguno de los momentos más fascinantes y eléctricos que han existido en la industria del entretenimiento, donde el contenido manda. Así, empresas como Netflix están en busca de eso, sobre cuál es la siguiente para contar, y ahí estamos trabajando doble para tener acceso a las mejores tramas"".Otra de sus cintas, The Irishman, “que al igual que Roma compró Netflix, tendrá más apertura y un escenario más amplio en cines porque ya se aprendió de la experiencia de la cinta de Alfonso Cuarón”.