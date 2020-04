Entre lágrimas, Lizbeth Rodríguez le pide perdón a famosa youtuber

Escuchar Nota

"Había muchas cosas duras con las que yo me enfrentaba día con día, tenía un hijo que sacar adelante", detalló.



“Me puse a pensar con todo esto que está pasando y sí fui muy estúpida, lo siento Kenia, te quiero pedir una disculpa pública en este momento por haber sido parte de eso, porque era lo que a mí me decían que era lo correcto y yo quería estar bien con mi jefe. Perdón Kenia, era lo único que quería decir, lo siento”, concluyó.



“Yo más que nadie sé que el internet es un mundo muy difícil, pero solo el tiempo es el dueño de la verdad, lo importante es avanzar y aprender de los errores. Como te lo dije cuando me presenté en la empresa yo fui a conocerlos como personas y no como personajes. Deseo que esta situación pase rápido y cada quien siga en su camino. Saludos y muchas bendiciones”, escribió.



, donde les contó algo que ocurrió hace años, pero que “no la deja dormir”. Por eso, Rodríguez decidió disculparse, entre lágrimas, con una celebridad de las redes sociales.“Hay algo que no me está dejando dormir, conciliar mi paz, mi calma, no me gusta arrepentirme de nada de lo que hago”, dijo al comenzar el video para disculparse con una chica “me siento mal, me gusta apoyar a las mujeres, sé que la regué horrible”, expresó.Según la ex conductora del programa de YouTube en aquel momento no sabía lo que pasaba, pero con el paso del tiempo se dio cuenta que estaba siendo manipulada por quienes trabajan en ese canal.La ex Chica Badabun aseguró que de alguna manera los hacían admirar o quisieran llegar a ser como Juan de Dios Pantoja. “Todo eran maravillas de él, todo lo que él hacía era perfecto y cualquier cosa que nosotros hacíamos estaba mal” agregó.Lizbeth Rodríguez relató que la mandaron hacer una entrevista para apoyar a esa persona tan admirada por la empresa y que no le había tomado importancia sobre las consecuencias que podrían haber.“Esa entrevista era para desprestigiar a Kenia y no quiero imaginar lo difícil que fue para ella enfrentarse a todo esto”, comentó.“Lo siento mucho Kenia, me siento muy mal. Quiero pedir perdón porque no me porté como una mujer que debe apoyar a otra, porque no iy dijo que aun cuando trató de sacar algo negativo de la entrevista para hacerla quedar mal, no hubo nada. La ex conductora resaltó que se sentía mal por haberse prestado y “me doy cuenta que Kenia estaba tratando zafarse de algo". Acerca de por qué se sentía mal mencionó que Os era un ejemplo de mujer.La ex Chica Badabun en su video hace referencia a una entrevista con la ex esposa de Mario Barrón, el novio de Kenia Os, donde hablaba sobre cómo fue que se enteró de que el padre de su hija salía con la famosa youtuber.Más tarde,y le dejó un mensaje donde le aclaró que no le guarda rencores.