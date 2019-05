Entre lágrimas, niña pide ayuda a diputados por su escuela

En el marco del Año Internacional de las #LenguasIndígenas, Guadalupe Flores Zepeda, hablante de lengua náhuatl, pronunció un discurso desde la Tribuna, en el que expresó que los grupos étnicos son parte de la riqueza cultural de nuestro país. #30DeAbril #DíaDelNiñopic.twitter.com/krpbLXpcP0 — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) 30 de abril de 2019

La niña Guadalupe Flores Zepeda rompió en llanto al ser cuestionada por el estado en el que se encuentra su escuela, publicó El Sol de México 'La escuela está muy maltratada, no tenemos sillas y estudiamos muy apretados, no tenemos nada’.'Lupita', es originaria del estado de Puebla y su escuela primaria se llama José María Morelos y Pavón y pidió a los diputados que ayuden, pero no solo a su escuela, sino a todas. También hizo el mismo llamado a los gobernadores 'porque no tenemos muchas oportunidades'.Flores Zepeda hizo uso de la tribuna en San Lázaro en el inicio de la sesión del Pleno, donde recitó el los idiomas náhuatl y español el poema titluado 'Indio me llama la gente', de Rolando Ramírez Chávez.Lo anterior, de conformidad con el acuerdo aprobado el pasado 6 de febrero, que establece que cada sesión una persona hablante de un idioma indígena hará uso de la palabra para reconocer, proteger y promover la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales.'Los niños pobres no pueden pagar su escuela porque no hay dinero y no tenemos muchas oportunidades. Si hay más escuelas habría más carreras para los niños. Voy estudiar doctora y le voy a echar muchas ganas porque tengo una oportunidad’, narró la menor entre sollozos por la emoción, cuando era entrevistada por los reporteros.