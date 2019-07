Entre las redes del crimen

Saltillo, Coah.- Pedro Pérez es un jóven policía de Sonora que comparte su vida con su esposa María Juana, y su casa con una enorme colección de cómics. Esas aventuras de superhéroes alimentan su imaginación hasta que, un día, pierde la memoria y despierta creyéndose Spider-Man.Ese es el universo que ha creado Carlos Rene Padilla en su libro Yo soy el Araña (Reservoir Books, 2019). Una hilarante historia en la que el amor, el narcotráfico y la necesidad de justicia convierten al policía sonorense en el doble del trepamuros neoyorquino.Yo soy el Araña resultó vencedora del Premio de Novela Negra Otra Vuelta de Tuerca 2018, debido al desparpajado uso que el autor hace de los tópicos del género; a la vez que parodia y mezcla a los personajes de la narrativa de cuadritos con su natal Sonora, reino criminal que se maneja desde lo más bajo de sus oscuros barrios.Para Padilla, lo esencial del género negro “es hacer una crítica disfrazada, como si se fuera un superhéroe que se pone una máscara. De ahí vienen también las ganas de escribir algo así, además de que soy un fan de los primeros cómics de El Hombre Araña”, como explicó a Zócalo en entrevista.El libro convierte a la tierra caliente de Sonora en un Nueva York mexicano, esa ciudad que está bajo el poder del mafioso “King Ping”, pero que acá se llama Reynaldo Figueroa, capo que maneja, siempre acompañado de sus compinches, el cruce de industriales cantidades de droga para el gabacho.El que Padilla hable sobre ese tema no es sólo un pretexto para la historia sino que es, también, la visión de una región manchada con cifras crueles como la de las 19 fosas de cuerpos encontradas el pasado abril, y los 27 cadáveres enterrados en ellas. Además de señalar a Sonora como uno de los mayores corredores de droga del país.“La literatura te permite exponer el lado criminal del lugar que has elegido para que sea tu universo narrativo. En el caso de Yo soy el Araña es Sonora, porque ahí nací y porque quería escribir sobre la ciudad, homenajearla y también burlarme un poquito de ella, ya que no tiene esos enormes edificios como Nueva York, pero sí tiene un índice de criminalidad que puede ser criticada desde la literatura”, apuntó el también autor de No Toda la Sangre.TransformaciónA pesar de los temas que trata, la novela de Padilla es divertida y fácil de leer. En sus páginas la oscuridad criminal se cubre por un humor negro que provoca la carcajada del lector, a la vez que mantiene un ritmo ágil y breve como si se tratara de un cómic.Yo soy el Araña es también un juego con las referencias que marcaron a Padilla en su camino para convertirse en narrador: cómics, películas, videojuegos, caricaturas. Productos que enriquecieron a su generación y a los que homenajea.“El humor es necesario al abordar temas de este tipo. Yo fui reportero de nota roja durante un tiempo y lo único que puedes hacer para no volverte insensible ante lo que presencias diariamente es reirte sobre eso. Así lo abordas y te la llevas. Por eso quiero que mi lector se ría con lo que le cuento pero también que vea lo que hay detrás”, detalló.Padilla creció con los cómics de El Hombre Araña, escritos por Stan Lee y dibujados por Steve Ditko. Esos que presentaron por primera vez al jóven Peter Parker quien obtiene sus poderes al ser mordido por una araña radioactiva y, a quien, su tío Ben le dice una frase conocida por todos: un gran poder conlleva una gran responsabilidad.Esa idea se repite en Yo soy el Araña. Padilla explica que un superhéroe debe de dar lo mejor de sí mismo para ayudar los demás; eso es lo que hace que Spider-Man sea un personaje tan querido: tiene todo que perder y aún así lo arriesga en pro del otro.“El superhéroe ha cambiado a lo largo del tiempo, incluso Spider-Man es uno distinto del que yo leí, porque los tiempos diferentes piden héroes diferentes, pero todos deben saber que están ahí para ayudar. Es necesario que nos veamos en ellos, nos reflejemos en esos héroes que conocemos y que están en constante cambio. Leer sirve no sólo para criticar a la sociedad, sino también para mirarnos a nosotros mismos y lo que hacemos. Todos podemos ser héroes”, concluyó el fundador de SoNoir, movimiento que difunde la literatura de género negro en el país.