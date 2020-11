Entre ofertas y descuentos… los memes del Buen Fin 2020

Escuchar Nota

¿Y para cuando El Buen Fin de mi vida amorosa? — El Guarromántico (@Guarromantico_) November 10, 2020

ya aprovechando el buen fin y ustedes ?pic.twitter.com/aHxwfhGH7Z — jorge (@flawers82) November 10, 2020

Me encantan las promociones del buen buen finpic.twitter.com/ld64e3qyNS — Diego Rosales (@_diegorosales) November 10, 2020

La ropa de Zara con el modelo // Cuando me la compro y la uso. #BuenFin pic.twitter.com/h9GDQkP2Fy — Daniel (@DanielMQro) November 9, 2020

Yo: me voy a comprar muchas cosas en el buen fin.



Mi cartera: pic.twitter.com/hCXjs9xY4P — Fondo de Bikini (@_fondodebikini) November 9, 2020

Todos comprando cosas por los descuentos del buen fin y yo tipo: pic.twitter.com/gts0368Haq — carLosdanieL(@carloscampas) November 10, 2020

Voy a ir a un Gual Mart a gastar mi dinero por el #ElBuenFin #BuenFin pic.twitter.com/CmGhRY10G7 — Juan Fractal (@juanfractal22) November 10, 2020

*Llegan las ofertas del buen fin*



Yo: pic.twitter.com/Il7H28WZPW — Noé (@noe_lc) November 10, 2020

— Oye que bien que adelantaron el aguinaldo pa' aprovechar los descuentos del #BuenFin.

— Es tu liquidación. pic.twitter.com/MyQnOm2EQR — Tutsito (@tutsito_) November 3, 2020

Viendo desde mis deudas como todos se compran cosas en el buen fin pic.twitter.com/COHIXBYJTr — Fausto (@OchoaSuarez) November 10, 2020

Yo justificando mi compra innecesaria del buen fin pic.twitter.com/IJj8bDserl — Uriel Tovar (@aurielgg) November 9, 2020

Elha llegado con las mejores ofertas, descuentos y promociones del año yComo cada año desde 2011, el Buen Fin es organizado por el gobierno federal y un gran número de empresas del sector público y privado en todo el país para ofrecer a los consumidores un sinfín de promociones, al mismo tiempo que se promueve el comercio formal y el respeto a los derechos del consumidor.Este año, el gobierno federala modo de reactivar la economía sin exponer a la población a más contagios de SARS-CoV-2. En ediciones anteriores duraba cuatro días, de viernes a lunes, como fue la edición de 2019.Por lo tanto, el Buen Fin 2020 tendrá lugar delLa mejor temporada de ofertas del año siempre viene acompañada de una serie de memes alusivos a la experiencia de compra de cada persona., muchos de los cuales opinan que el Buen Fin podría contribuir a un incremento de contagios. Como se alude en este meme:Otros han decidido aprovechar el Buen Fin para ofrecer ofertas personales:O para expresar otro tipo de deseos:También ha habido quienes se burlan de las supuestas promociones con motivo del Buen Fin 2020:Y es que cómo no reírse cuando algunas promociones son las primeras en mofarse de los compradores:Por otra parte, hay quienes se lamentan sobre los artículos que han comprado dejándose llevar por los anuncios y se enfrentan a una cruel realidad al usarlos:También están los que están dispuestos a comprar la tienda entera olvidando su situación económica en la realidad:Así que no pueden evitar lamentar no poder aprovechar los descuentos del Buen Fin:Es por eso que optan por comprar en tiendas similares que puedan tener precios más accesibles:Siempre habrá quienes intenten resistirse a las ganas de comprar durante el Buen Fin:Puede que quienes no resistan la tentación de las ofertas y promociones terminen arrepintiéndose:Y se vean sumergidos en un mar de deudas después de hacer muchas comprar innecesarias:No hay que olvidar a los empleados de las diferentes tiendas participantes en el Buen Fin 2020 que seguramente se enfrentan a altos niveles de estrés en esta época:Por otro lado, habrá mucha gente que utilice su aguinaldo para aprovechar alguna oferta del Buen Fin, pero hay que tener cuidado con lo que se gaste:Y si por alguna razón no es posible aprovechar las ofertas, no quedará más que verlas de lejos:Al final, de caer en la tentación de comprar cosas innecesarias, no quedará más que resignarse:Por eso es mejor tener cuidado con las ofertas para evitar malos momentos:Y mantenerse informado sobre diferentes opciones de compra para evitar tomar malas decisiones durante el Buen Fin:Así que es fácil imaginarse que las empresas son felices cuando los compradores no toman las decisiones más sabias y caen ante las ofertas:Finalmente, sólo depende de los compradores saber administrarse para hacer el mejor uso de sus recursos durante el Buen Fin: