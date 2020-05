Entre violación y feminicidio: 132 niñas fueron violentadas durante confinamiento en Perú

Escuchar Nota

"Nos duele a veces la complicidad en algunos casos de la persona al cuidado de estos menores. En algunos casos como este la propia madre conocía el hecho y no lo ha denunciado", lamentó Tolentino.

"Estos datos nos obligan a replantearnos como sociedad la forma de crianza y el desarrollo de una mayor protección y defensa de las niñas y adolescentes", señaló Tolentino.

La violencia machista no da respiro a Perú ni en la cuarentena por el Covid-19 y,, a quienes el aislamiento dejó confinadas y desprotegidas ante sus asesinos o violadores."Esta grave problemática definitivamente no se ha detenido durante la cuarentena", confirmó en una entrevista a la Agencia Efe Nancy Tolentino, directora ejecutiva de Aurora, el Pdel Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).Al igual que en otros países, la medida de contención contra el coronavirus ha demostrado que, la mayoría de veces dentro del mismo entorno familiar.En el caso particular de las violaciones, "lamentablemente. En algunos casos ha sido el vecino, pero en otros el padrastro, el abuelo, el tío e incluso el propio padre", detalló Tolentino.Con las cifras aún frescas de los 166 feminicidios de 2019, el peor año de la última década, el 2020 ya suma 47 con cuarentena incluida, según los datos hasta el 5 de mayo. "La violencia machista ha continuado tomando distintos rostros", apuntó Tolentino.El caso más grave se produjo a mediados de abril en la sureña región andina de, dondeAnte esta situación, el Gobierno de Perú estableció un decreto a finales de abril para que los jueces puedan otorgarLas 226 violaciones durante la cuarentena suponen un preocupante incremento respecto al mismo periodo del año anterior, anotó Tolentino.(niños, niñas o adolescentes), una proporción similar a la de los miles de casos de violación que se denuncian anualmente en Perú.Entre esos casos conmocionó el de, en el populoso distrito limeño de San Juan de Lurigancho, el más poblado de la capital. La misma víctima lo denunció en una comisaría.También está el caso de. Fue el hermano de esta, también menor de edad, el que denunció el crimen.Los menores están ahora resguardados y separados del padrastro y de la madre. Si las víctimas no pueden guarecerse en la casa de un familiar, son acogidas en alguno de los, que durante la cuarentena recibieron a 65 víctimas (32 mujeres y 33 menores que las acompañaban).En ese sentido, valoró los casos de, lo que permitió atender a varias víctimas y darles seguridad.En total han sido más de 2 mil 600 los casos de violencia doméstica, familiar o de género atendidos por el programa Aurora entre el 16 de marzo y el 5 de mayo a través de sus distintos servicios para la ayuda y prevención.Durante el confinamiento estos servicios se han tenido que reinventar, al estar cerrados los. A cambio se conformaron 209 equipos itinerantes para acudir a los domicilios de las víctimas y, en caso de que no pudiesen, el caso se delega a la Policía.También se reforzó la Línea 100, que. El Chat 100 ha recibido más de 1.800 consultas durante el periodo de confinamiento.Durante esta etapa se ha hecho un esfuerzo adicional en la prevención, con un equipo de unos 70 psicológicos, cinco de ellos de la organización feminista Manuela Ramos. Aunque son minoría, también llaman hombres a los que se les aconseja para manejar sus emociones y evitar situaciones de violencia contra su mujer o sus hijos.Los países vecinos de Perú en la región también continuaron registrando feminicidios y violaciones. Es el caso deLas llamadas a los teléfonos de emergencia para víctimas de violencia machista y doméstica también se han incrementado durante este periodo, como es el caso de Colombia, con un aumento del 103 %; de, o de Argentina, con un 39 %.