Entrega Alcalde pavimentación

Escuchar Nota

Frontera, Coah.- Continúan con la entrega de obras por parte de las autoridades municipales, al cumplir con la pavimentación de la calle 5 de Mayo, al invertirse un millón 50 mil pesos con recursos del Impuesto Sobre Nómina.



Florencio Siller Linaje, alcalde de Frontera, presidió el evento ayer a las 10:00 am, respondiendo a las solicitudes de la gente que a diario transita por esta calle, que pedían mejoraran las condiciones del primer cuadro de la ciudad.



“Estamos entregando la obra a esa gente entusiasta, que pedían calles en mejores condiciones, y reconocer el apoyo del Gobierno del Estado, que por el programa del Impuesto Sobre Nómina hace posible este cambio”, dijo

Durante el evento se dio a conocer que el trabajo consistió en demoler el empedrado, se compactó el terreno, luego el riego de liga y de impregnación, para dar paso a la carpeta asfáltica, colocaron dos señales restrictivas, pintaron el cordón y las rayas del pavimento.



Como acto simbólico a dicha entrega, se abrió la vialidad y dar paso a unidades municipales, para luego permitir el tránsito de automovilistas que agradecieron por la obra.



Instalan otro parabús solar



Para mejorar la seguridad de los usuarios del transporte colectivo, el Ayuntamiento de Frontera hizo entrega de otro parabús más en la carretera 30 a la altura de la colonia Magisterial.



Florencio Siller Linaje, alcalde de Frontera, declaró que la inversión global es de dos millones de pesos para 18 parabuses en total, que vienen instalando en la carretera 30 y en la Zona Centro.



Explicó que se tiene proyectado continuar en más colonias como la colonia Borja, porque de acuerdo al estudio previo realizado, se concentra la necesidad por colocar este tipo de parabuses.



“Son especiales, porque tienen cargador solar para celular, su área para personas con discapacidad, así como sus cestos de basura y cumpliendo principalmente con más seguridad y comodidad para los usuarios del transporte”, dijo.



Agregó que es necesario darle el cambio con más modernización a la ciudad, cumpliendo en los ejidos 8 de Enero y La Cruz, frente a Merco, y ahora el de la colonia Magisterial.



Ayuda DIF a la familia de Ruth



El DIF Frontera siempre trabajando en favor de las familias vulnerables, por ello acudió nuevamente a la colonia Borja entregando grandes apoyos.



De parte de la señora Martha Zinnia Beltrán de Siller, que siempre está al pendiente de los más necesitados, hizo llegar más apoyos a la familia de la señora Ruth Estrella Mejía.



En varias ocasiones se les ha visitado cubriendo sus necesidades, y así lo hacen cada vez con todas aquellas familias en mayor vulnerabilidad.



La Primera Dama junto al alcalde Florencio Siller Linaje, trabajan para ayudar a quienes sufren carencias, ayudando a mejorar sus condiciones de vida.



Buscan reactivar ‘pulgas’



Buscan opciones para la reactivación de las pulgas en Ciudad Frontera, que de permitirles operar de nuevo en la tercera etapa por esta emergencia sanitaria, sería en un área definida, por eso las autoridades municipales buscan dialogar con los comerciantes para ver la mejor opción.



Florencio Siller Linaje, alcalde de Frontera, dijo que tiene dos solicitudes que atender, por un lado los comerciantes que esperan el permiso para la reapertura de sus actividades, y por otro lado, las peticiones de los vecinos para que ya no se instalen dichas pulgas en sus calles.



“Tengo las solicitudes del comercio para su apertura, pero también tengo de la sociedad, de los vecinos que no quieren su apertura, habremos de ser muy serios y muy comprometidos con todos, habremos de darles la mejor opción”, dijo.



Aseveró que se está contemplando la reapertura en un área definida, aunque no quiso adelantar de cuáles lugares se tiene como posibilidad, insistió que primero deben dialogar con los líderes de las pulgas sobre este tema.



“Debemos tener una plática primero con el comercio informal, como con los vecinos que por años han tenido estos establecimientos, porque esta pandemia modifica muchas cosas, habremos de ser responsables para no tener situaciones que el día de mañana tengamos que lamentar”, declaró.