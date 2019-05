Entrega Ares de Parga estafeta a Ramírez

El presidente de Pumas, Rodrigo Ares de Parga, entregó la estafeta, al menos en lo deportivo.El mandamás universitario presentó a Jesús Ramírez como Presidente Deportivo de la institución, para que sea el ex futbolista auriazul quien a partir de hoy tome las decisiones en la cancha."Mis funciones cambian radicalmente en el Club y lo deportivo estará en manos de Jesús. Llevamos unos días trabajando en esto, todas las decisiones deportivas a partir de este momento las va a tomar el señor Jesús Ramírez."Es toda una estrategia, una reestructura del club. Es el presidente del club, que es un servidor, y se cambia la estructura, le subimos un poco de vicepresidente a presidente, porque todas las decisiones deportivas van a recaer en Jesús", dijo el Presidente auriazul.Después de ser eliminado del torneo en la Jornada 15 contra Cruz Azul, el club anunció cambios en su estructura que dejará de lado la vicepresidencia deportiva y la vicepresidencia de captación de talento que ocupaban Leandro Augusto y José Luis Arce, respectivamente.Augusto será evaluado por Jesús Ramírez al igual que Bruno Marioni, el estratega, y sus pupilos, mientras que Arce se desligará del futbol mexicano."Eso lo voy a definir, con Bruno me voy a reunir, me quería esperar para poder platicar con él, ver qué es lo que piensa, qué sucedió y así como él lo haré con cuerpo técnico y jugadores, analizaré qué es lo que sucedió para tomar una decisión."Me quiero tomar el tiempo para no tomar decisiones a la ligera, la decisión que tome la tengo que pensar bien, tiene que estar bien consensuada, Leandro sigue estando en la institución, pero igual que todos serán evaluados para tomar una decisión más adelante", dijo Jesús Ramírez.El nuevo presidente deportivo señaló que antes que buscar refuerzos se sentará con cada uno de los futbolistas a fin de retomar el camino que los universitarios labraron el semestre pasado, pero que no pudieron mantener en este Clausura 2019, meta principal del proyecto que hoy inicia.