Entrega Chema Morales apoyo para la primaria México

“Estamos aquí en la primaria México para cumplir un compromiso que teníamos con ustedes, el cual se traduce en mejoras para la escuela. Los proyectores son una herramienta y una opción más en su tarea de aprendizaje”, dijo.

“Muchas gracias Alcalde por su compromiso y pasión con la niñez de Ramos Arizpe” expresó.

Cinco proyectores de alta resolución entregó ayer el Alcalde de Ramos Arizpe,, a los estudiantes de la escuela primaria México, ubicada en la, que se convierte en la institución educativa número 42 favorecida con el programa Escuelas al 50 implementado por la presente Administración municipal.Los más de 140 alumnos del plantel participaron en el evento celebrado por la mañana en el patio central de la institución, en donde Morales Padilla afirmó que en el tema de educación no están escatimando recursos.Hizo mención de que a 13 meses de que arrancó su periodo como alcalde se ha favorecido a poco más de 10 mil alumnos radicados no solo en la zona urbana, sino también en la rural.Al hacer uso de la palabra,, no solo destacó el compromiso que tiene el Alcalde con la niñez del municipio, sino que contribuye para que los jóvenes se concentren en sus estudios y no en la violencia.Acompañaron al edil José María Morales el secretario de Desarrollo Social, Tomás Gutiérrez, síndicos y regidores del Ayuntamiento, así como padres de familia del plantel educativo.