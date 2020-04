Entrega Grupo Zócalo alimentos en El Pelillal

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- Los estragos del coronavirus ya se sienten en El Pelillal, una comunidad rural ubicada a casi 80 kilómetros de la cabecera municipal.



Varias familias se quedaron sin sustento porque hombres y mujeres fueron despedidos de empresas y a otros más las maquiladoras los mandaron a casa con el 50% del sueldo, al paralizarse las actividades productivas a causa de la pandemia.



Quienes más sufren son las personas que fueron despedidas hace casi cuatro semanas, pues además las obligaron a firmar la renuncia y solo les pagaron la última semana laborada y otra semana de que tenían en una especie de fondo.



Este fondo se integró con los recursos de los propios trabajadores. Al entrar a laborar a una empresa, la primera semana no se las pagaron, sino que fue a parar al fondo para entregárselos en caso de renuncia o despido. Así, solo recibieron 3 mil 300 pesos.



Las familias necesitan apoyos para sobrevivir, pues aunque hombres y mujeres han buscado trabajo en otras fábricas, solo reciben negativas.

Tele Zócalo y Zócalo Saltillo visitaron el ejido para entregar despensas, integradas a base de donativos, para aliviar en algo las dificultades económicas por las que atraviesan.









Un mes sin ingresos



Carolina Gutiérrez tiene prácticamente un mes sin laborar. La despidieron un martes, luego de terminar su jornada laboral.



“Yo ando buscando trabajo a ver dónde me ocupan. Nosotros tenemos que buscar trabajo donde nos den. A mí me desocuparon en Proesa, fui a Lennox y que no están contratando, hasta mayo.



“Nos despidieron que porque la empresa ya no nos podía pagar el transporte hasta acá hasta el rancho, pero como ya estaba llegando eso de la enfermedad, ya no nos pudimos acomodar, nos dicen que no hay contrataciones hasta mayo”.



Sin ingresos fijos viven una situación complicada, pues su esposo se dedica a labores del campo y últimamente solo lo ocupan en trabajos eventuales, como cuidar ganado en el monte y desmontar labores, recibiendo un pago de mil 400 pesos, aproximadamente, por semana, pero no es seguro.



Busquen a Dios



Gonzalo Puente Guardiola tiene una explicación para la pandemia del coronavirus. Todo está escrito en la Biblia y ahí se habla del Apocalipsis, pestes y plagas. Ahí está la respuesta, no es culpa del Gobierno.



“Aquí el asunto es buscar a Jesucristo, El Hijo de Dios, porque Jesucristo vino para morir y ser crucificado y morir por las naciones. Dios dice que hay que buscar en estos tiempos porque estamos en tiempos difíciles, en tiempos duros, que vendrán muchas cosas, terremotos, hay pestes y ahorita es una cosa que está en Apocalipsis”.



Es momento, dijo, de predicar el Evangelio, para que todo aquel que crea no se pierda, sea salvo y tenga vida eterna.



“El Señor dice que hay que estar listos, prevenidos porque van a venir cosas peores, ya ve que la mortandad genera más mortandad por la peste, y así es… ahorita, lógicamente estamos en los días difíciles que está diciendo el Señor”.



Ante la pandemia, pide que la gente ayune, ore y pida la protección de Dios.