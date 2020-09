Entrega SHCP a diputados Paquete Económico 2021

Escuchar Nota

Arturo Herrera, Secretario de Hacienda y Crédito Público, entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2021.En la ceremonia, el funcionario señaló que la integración del Paquete se adaptó a las circunstancias complejas que enfrentamos hoy: la crisis sanitaria más severa y la crisis económica más aguda desde la gran depresión., por lo que no es momento de aumentar los impuestos.Por ello, dijo, no habrá grandes cambios en la miscelánea fiscal o el proyecto de la Ley de Ingresos., por lo que se estima una caída del PIB de alrededor del 8 por ciento.Eso dependerá de la aceleración de la economía y la capacidad para evitar más contagios, aclaró.Agregó que el presupuesto del sector salud aumentará 9 por ciento en términos reales y que casi 40 por ciento del gasto va a estados y municipios, lo que significa 1.8 billones de pesos., ayudarán a hacer frente a la crisis.Herrera señaló que la actual crisis económica no permite márgenes de acción amplios y advirtió que no hay presupuesto perfecto.En su turno, Mario Delgado, presidente de la Jucopo, aseguró que hay una estrategia clara para atender a los que menos tienen.Sostuvo que ante la crisis el Gobierno mexicano no cayó en la fórmula fácil del endeudamiento.Destacó que no habrá reducciones en programas sociales y que habrá aumento en recursos para salud.