Entregan a Delgado dirigencia…y situación financiera

Ciudad de México.- A través de sus representantes, el nuevo presidente de Morena, Mario Delgado, recibió esta tarde, oficialmente, la dirigencia del partido.



A partir de hoy podrá operar desde la casona en Chihuahua 216, en la Colonia Roma, donde atendían sus dos antecesores, Yeidckol Polevnsky y Alfonso Ramírez Cuéllar.



A nombre de este último, la abogada Neira Alvarado entregó a Rafael Estrada, quien fue representante de Delgado ante el INE, y a Javier Cabiedes, secretario particular, un documento en el que se detalla la situación financiera y administrativa del partido, así como un resumen de las acciones realizadas desde marzo por la presidencia.



En representación de la secretaria general, Citlalli Hernández, acudió Viridiana Lorelei.



A la nueva dirigencia le espera una cascada de pendientes, principalmente sobre la organización rumbo a la elección de 2021, por lo que en las próximas semanas deberán citar a reunión del Comité Ejecutivo Nacional o pedir que sesione el Consejo Nacional.



Entre los temas deberán aprobar los lineamientos para elegir a los candidatos a diputados federales, entre ellos cómo garantizar la paridad de género dependiendo de la competitividad de los distritos, así como los espacios para el sector de jóvenes e indígenas.



También un acuerdo de cómo operará el partido en aquellos estados donde no tienen presidente o carecen de varios secretarios. El último reporte interno indica que en 17 entidades no hay líder local y en cinco más no hay dirigencia ni consejos estatales desde el 2015.



Además de que en la mayoría la pugna por el comité estatal mantiene enfrentados a los grupos y en algunos casos hasta han recurrido a la vía legal.



Cuando Delgado ganó la presidencia, afirmó que implementaría de inmediato un plan de 10 acciones, entre ellas activar los comités seccionales y constituir otros de defensa de la cultura de la 4T.



En noviembre, además de relanzar el periódico Regeneración, efectuará la primera jornada de formación de los capacitadores y encargados de la defensa del voto.



Así como realizar encuestas, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, para definir a los "coordinadores" de los 15 estados donde habrá elecciones a Gobernador.



También realizará una consulta a militantes sobre la plataforma electoral del 2021 y recorrerá todo el País para iniciar los trabajos de reorganización del partido.



Delgado prometió organizar de inmediato la celebración por los dos años de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se cumplen el 1 de diciembre.



Mientras que la secretaria general consideró que uno de los temas inmediatos de la nueva dirigencia era un acuerdo de unidad entre los distintos liderazgos para ponerse a trabajar rumbo al próximo año.