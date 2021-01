Entregan condecoración Miguel Hidalgo a 12 hospitales IMSS en Coahuila

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El titular de la Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, doctor Leopoldo Santillán Arreygue, entregó la Condecoración Miguel Hidalgo Grado Placa a los directores de los 12 hospitales en los que se ha atendido a personas enfermas de COVID-19, desde el inicio de la emergencia sanitaria.



La Condecoración Miguel Hidalgo es la más alta presea que otorgan los Estados Unidos Mexicanos a sus nacionales para premiar méritos eminentes o distinguidos, conductas o trayectoria vital ejemplar, relevantes servicios prestados a la Patria o a la Humanidad, o actos heroicos.



El doctor Santillán Arreygue pidió a los directores hacer extensiva la felicitación a los trabajadores de los hospitales y les instruyó a colocar la placa en un lugar visible, en una ceremonia en la que participe la representación sindical y el personal hospitalario, ya que el galardón es para todos ellos.



Las unidades que se hicieron acreedoras a esta placa son los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1 y 2 en Saltillo; No. 7 en Monclova; No. 11 en Piedras Negras; No. 13 en Ciudad Acuña; No. 16 y 18 en Torreón; No. 24 en Nueva Rosita, y la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 en Torreón.



Por parte del programa IMSS-Bienestar se entregó a los Hospitales Rurales (HR) No. 33 en Ramos Arizpe, No. 51 en San Buenaventura y No. 79 en Matamoros.