Entregan cuerpos de funcionarios de Salvatierra a sus familiares

Los cuerpos de los cuatro funcionarios asesinados la noche del lunes en Salvatierra, Guanajuato, fueron entregados a sus familiares.Tres de ellos, los de Mario Francisco Solano Muñoz, quien se desempeñó como jefe de Gabinete; Héctor Mendoza, jefe de Desarrollo Institucional y Fernando Hernández, auxiliar administrativo, fueron trasladados al estado de Jalisco, de donde eran originarios.En tanto que el cuerpo de Isaac Puente fue velado en una agencia funeraria de esta localidad, bajo estrictas medidas de seguridad por parte de elementos del Ejército y Policía Municipal.Los familiares decidieron no hablar con la prensa y la presidenta municipal, la panista Alejandrina Lanuza, no quiso dar la cara y delegó a su síndico a leer un escueto comunicado."De ahí que hayamos solicitado apoyo al secretario de Gobierno del estado como jefe del gabinete de Seguridad Pública del estado de Guanajuato y haremos lo mismo con la federación para brindar las condiciones de seguridad a nuestros ciudadanos”, dijo Enrique Villagómez, sindicato del Ayuntamiento.La población de Salvatierra, municipio asolado por grupos criminales, se encuentra conmocionada por este suceso."Los muertos que había estaban relacionados supuestamente con el crimen organizado, pero ahora sí impactó mucho a la ciudadanía porque eran personas que no se sabía que tenían problemas con la justicia”, comentaron.La Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación, pero hasta ahora se desconoce cuáles fueron las causas que pudieron motivar este ataque.