Entregan nuevo parque vehicular a administración municipal

Piedras Negras, Coah.- Este viernes el ayuntamiento de Piedras Negras entregó a manos del alcalde Claudio Bres Garza, 15 nuevas unidades para las diferentes direcciones municipales, principalmente para el departamento de Obras Públicas, Imagen Urbana y Salud.



Este esfuerzo se traduce en una inversión de 6 mdp y además representa la renovación de una plantilla vehicular donde la mayoría de unidades se encontraban ya obsoletas para operar.



Bres Garza indicó que este tipo de esfuerzo no se pudo realizar el año pasado por el control de gastos que se venían realizando; sin embargo ello rindió frutos, ya que se compraron unidades de último modelo en este ejercicio.



Incluso, explicó que se buscó obtener unidades importados de Estados Unidos, pero por los costos de exportación y su alto kilometraje, era más sorteable adquirirlos en las agencias locales.



“Ahora sí en este año, tuvimos la capacidad de hacer ahorros y ahora la prioridad es bacheo, es algo que se debe abatir al 100% no al 90%”, detalló.



Por otro lado, precisó que entre el nuevo equipo se encuentran camiones de volteo, retro excavadoras, así como vehículos de cuatro toneladas para la dirección de Obras Públicas; mientras que el resto se destinará a las demás coordinaciones, especialmente en la de salud para integrar el nuevo programa municipal “Médico en Casa”.



“También hay una serie de camionetas para otras áreas; deporte que no tenían, imagen urbana, algunos coches que se crearán para unidades ecológicas y una de salud para atención a personas que no pueden moverse de su cama”, explayó Bres Garza.