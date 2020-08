Entregan presea Manuel Acuña; reconocen legado forjado en la música

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- “El primer día de enero de 1999 ya era yo director titular de La Banda de Música del Estado”, recuerda feliz José Luis Ulloa Pedroza, quien 21 años después de haber recibido el cargo continúa manejando la batuta frente a las percusiones, maderas, metales y vientos de su ensamble. Trabajo que se ha cristalizado en “muchas más gratificaciones que retos”, y la más reciente fue la Presea Manuel Acuña, otorgada por el Gobierno municipal, que recibió ayer.



Para Ulloa este reconocimiento significa “un orgullo” y un recordatorio de todo lo que ha debido pasar en su vida, una que ha entregado a la música completamente desde su niñez, cuando rememora que se la pasaba “haciendo ruido con cubetas que mis amigos de la colonia y yo usábamos como tambores”.



Pero el mensaje profético le llegó en la escuela, cuando fue elegido como parte de la banda escolar de música, la cual le sembró la semilla por ser músico profesional, primero como pianista y después como flautista, entrado a estudiar en la Escuela Superior de Música (Esmuac), de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) años después.



“Mi vida ha sido 100% musical. Estudié ocho años en la Esmuac y como ejecutante me he presentado en el teatro de la ciudad, en el Paraninfo del Ateneo Fuente, en el Museo Pape. Por eso puedo decir que he tenido muchas más satisfacciones en este trabajo que retos, porque los que he pasado los he superado y llevado a buen término”, comentó a Zócalo.



Equipo musical



Pero Ulloa no está solo en ese camino, sino que está acompañado por las personas que conforman la banda que dirige y con quienes ha trabajado durante años, formando así una relación estrecha que conforme pasa el tiempo, solo se refuerza.



“Lo más importante es encontrar a un buen equipo que tenga las mismas ganas de hacer buena música, porque como músico es lo que cualquiera desea, así se realiza el deseo de este bello arte. Sí ha habido muchos retos porque somos muchas personas con diferentes puntos de vista, y formas de enfrentar las cosas, pero la música es lo que nos une y nos funde. Por eso cuando tocamos nuestras piezas vibramos todos en la misma frecuencia”, detalló.



Ese trabajo descansa en tres pilares. El primero es el amor por la música que siente Ulloa, el otro son los compañeros con los que ha trabajado a lo largo de más de dos décadas, y el tercero es el público, puesto que el mayor logro es “ver en la cara del público después de que escuchan las canciones que tocamos. Son momentos que no tienen precio”, apuntó.



Pero además, está la necesidad de acercar la música a los más pequeños, lo cual se realiza por medio de los conciertos didácticos que La Banda organiza en escuelas públicas.



“Lo importante de estos conciertos es que es el primer contacto con la música en vivo para muchos niños, y cuando ellos ven como un maestro de la trompeta, del clarinete o demás toca un solo, ellos se emocionan. Esas son las satisfacciones que más profundas están en mi corazón”, explicó.



Pero quizá este 2020 ha sido el año más difícil para el ensamble musical, ya que debieron de detener sus presentaciones –incluyendo sus conciertos didácticos– debido a la pandemia de Covid-19. Pero sin importar eso, Ulloa decidió ver su lado bueno: un momento para reflexionar sobre lo que viene.



“Sí es un momento difícil y complejo, pero en mi caso particular he aprendido a reflexionar y a recordar las experiencias gratas que he tenido con la agrupación, así ver el trabajo cómo músico que he desempeñado a lo largo de mi vida. Lo que más extraño es lo que realmente me gusta: hacer música en vivo y sentir el cariño y aplauso de la gente”, concluyó el director musical de la banda.



La entrega



La Presea Manuel Acuña, el reconocimiento artístico más importante de la ciudad, se entregó ayer en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, con la compañía del Alcalde Manolo Jiménez; la titular de la Secretaría de Cultura (Sec), Ana Sofía García Camil, e Iván Márquez, director del Instituto Municipal de Cultura (IMCS), quienes otorgaron el reconocimiento a José Luis Ulloa Pedroza debido a su labor con la Banda de Música del Estado.