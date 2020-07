Entregará Riquelme rehabilitación integral de bulevar en Piedras Negras

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Cierra este jueves el gobernador Miguel Angel Riquelme Solís su gira de trabajo por varias regiones de Coahuila, con la inauguración de la Rehabilitación integral del pavimento en el bulevar Mendoza Berrueto, arteria de importante conectividad en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila.



Dentro del programa “Vamos Michas”, con una inversión de 13.8 millones de pesos, se trabajó en la renovación total desde las bases de la carpeta asfáltica, en una superficie superior a los 50 mil metros cuadrados, a la cual se le añadieron nuevas señalizaciones horizontales y verticales.



La importancia de este bulevar en la ciudad de Piedras Negras, es que históricamente representa el Eje Central de entrada a la ciudad fronteriza, por la Carretera 57 y por ende su conexión es directa hacia el interior del país.



El bulevar Mendoza Berrueto requería una rehabilitación para renovarle completamente los materiales del pavimento, dada su gran importancia vial y urbana, pues a su paso se encuentran importantes centros comerciales, restaurantes, hoteles y hospitales como el IMSS y el ISSSTE, además de que conecta con las Zonas Industriales más grandes del municipio.



Por esta vialidad se llega al Centro Histórico y a los cruces internacionales con Estados Unidos.



Los ciudadanos, los industriales y el sector empresarial, solicitaron el apoyo del gobernador Miguel Angel Riquelme para rehabilitar esta rúa y en forma conjunta con el municipio, se les brindó respuesta.



Durante esta semana, Miguel Riquelme combinó su agenda de trabajo para estar atento en las diferentes regiones del Estado, a evaluar la evolución de la pandemia y a la toma de decisiones correspondientes, con los diferentes sub Comités Regionales COVID-19.

Pero también y en diferentes eventos, el mandatario estatal entregó diversas obras, de acuerdo al compromiso que hizo, respecto a que aún con la pandemia, en Coahuila las obras no se detienen.



Así, arrancó un nuevo programa de rehabilitación del pavimento en Castaños, en la Región Centro Desierto donde también el martes, presidió la reunión del sub Comité Regional de Salud.



En Ciudad Acuña entregó un Hospital Móvil completamente equipado para incrementar la capacidad de camas.



Asimismo, este miércoles presidió en Sabinas, la reunión de evaluación del sub Comité Regional de Salud de la Región Carbonífera.



Dentro de su agenda de obras de esta semana, Miguel Riquelme entregó a los habitantes del “ Pueblo Mágico”, el Parque Lineal Arroyo Zamora y la Alberca Semiolímpica, donde se invirtieron alrededor de 50 millones de pesos en forma global.



También supervisó los trabajos de la línea de conducción de tubería del “Pozo Aparicio I”, el cual se encuentra listo para abastecer de mayor cantidad de agua potable al municipio de Múzquiz, ya que se incrementó el caudal de agua de 170 a 230 litros por segundo.



En Piedras Negras, también presidirá este jueves la reunión del sub Comité Regional de Salud.