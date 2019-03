Entregarán recursos a mujeres víctimas de violencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que será la Secretaría de Gobernación (Segob) la encargada de entregar los recursos económicos de manera directa a las mujeres víctimas de violencia, no a los refugios.“Habrá recursos para las mujeres, todo lo que signifique hacer justicia es prioridad y no hay límite sobre los recursos que se requieran”, expresó el mandatario federal al aseverar que su gobierno no sólo mantendrá los apoyos a estos programas, sino que cada vez habrá más recursos.Afirmó que en la actualidad se ayuda a más gente de manera directa que la que recibía beneficios en otros tiempos, y que se tienen más apoyos en beneficio de las mujeres de México “y lo puedo probar”, por lo que anunció que el próximo lunes dará a conocer datos al respecto. “Nunca en la historia del país se había invertido tanto”, sostuvo.En el salón Tesorería de Palacio Nacional, dijo que “por lo pronto, no hay estas transferencias, se terminan estas transferencias, nadie va a ejercer dinero de esta forma y las va apoyar Gobernación de manera directa”.Indicó que lo que único que cambia son los procedimientos, pues “en lugar de entregarle a una organización, los recursos se entregan de manera directa a los beneficiarios” y esta medida significará, con el mismo dinero, beneficiar más porque antes no llegaban los apoyos a la gente.En este tema, López Obrador comentó que en una reunión con Luz Rosales, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), encargada de entregar recursos a organizaciones de la sociedad civil, dejó en claro que no habrá excepciones en la cancelación de la entrega de recursos.Dio a conocer que en el encuentro, la funcionaria le expuso la importancia de la labor del Instituto al transferir recursos a organizaciones sociales que cumplen una función de ayuda, y le entregó un informe de las instancias que abusaron de los apoyos para la gente más necesitada.En otro tema, el titular del Ejecutivo federal hizo un llamado a solucionar los conflictos por contratos laborales, ante las diversas huelgas que se presentan en el país, y se pronunció por el diálogo y la conciliación para evitar conflictos y afectaciones a las empresas y que se pierdan fuentes de trabajo.Expuso que muchas de las demandas de los trabajadores por mejores salarios “están en vías de solución”, e instó a que se actúe con responsabilidad para que al mismo tiempo que se aumenten los sueldos, se cuide la situación económica de las empresas y “haya ese equilibrio”.Pidió a los actores en estos conflictos actúen de manera legal y sigan los cauces normativos, pues el gobierno federal garantizará que se aplique la ley sin excepciones, porque “no tiene sindicatos preferidos o protegidos, no tiene partido, no defiende a ningún grupo de interés creado”, puntualizó.