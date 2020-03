Entregaría exAstro su anillo de campeón

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un anillo “sucio” por el robo de señales durante la Temporada 2017 no debe conservarse, por eso el pitcher Ken Giles se dijo dispuesto a devolver su recuerdo como Campéon de las Grandes Ligas si así se le requiere.



“Si es lo que me piden, estoy obligado porque lo que hicimos en aquel momento no estuvo bien”, mencionó el que fue jugador de los Astros de Houston entre 2016 y 2018.







En enero, MLB publicó un reporte de nueve páginas en el que detalló cómo la franquicia texana se dedicó a robar señales de sus rivales durante 2017 y 2018. No hubo castigo alguno para los jugadores, pero sí para el gerente general, Jeff Lunhow, y el mánager, AJ Hinch, quienes fueron suspendidos y posteriormente despedidos de la organización.